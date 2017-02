“A pesar de su situación, James es un ejemplo para el grupo”: Keylor Navas

El portero del Real Madrid Keylor Navas confirmó este martes que ve “muy bien” a su compañero colombiano James Rodríguez, pese a su lesión y su falta de minutos, mostrando su deseo de finalizar su carrera en el dispositivo blanco.

“Yo lo veo muy bien, cuando un gamer esta en una circuntancia de que tiene una molestia y no puede estar con el grupo, a cualquiera le hace sentir mal, después estar en una posición que no se juega mucho tiempo es normal que no se sienta feliz del todo”, dijo Keylor Navas en una conferencia en la cadena Ser.

James lleva 2 semanas fuera de los terrenos de videojuego tras sufrir 1° una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y despues una sobrecarga en la derecha.

Sin embargo, el colombiano volvió a entrenarse este martes con el clan y podría estar habilitada ante el Celta el sábado en el siguiente partido de Liga.

“Me quedo con la actitud que ha tenido (James) con el grupo, siempre ha estado laborando fuerte, se ha esforzado, a pesar de su situación, ha sido un ejemplo”, dijo Keylor, que no dudo en calificar de “justo” a su técnico Zinedine Zidane.

“Él toma sus decisiones pensando que es lo preferible para el grupo”, añadió el portero costarricense, alabando las rotaciones que lleva a cabo el técnico francés.

“En cualquier instante cualquiera puede jugar. Algunos entrenadores tienen un 11 y no lo cambian mucho, él esa vía la abrió y es algo que tiene toda la plantilla entrenando fuerte”, añadió Navas, que cumple su segunda temporada como portero poseedor del dispositivo blanco.

A pesar de ello, insiste en que no se ve como poseedor indiscutible.

“No me siento indiscutible, mi 1° fallo sería pensarlo, siempre siento que tengo que ganarme el puesto, que el entrenador puede abrir la portería a otro”, dijo, admitiendo que le gustaria terminar su carrera en el dispositivo blanco.

Tras la eliminación en cuartos de la Copa del Rey, que impide al Real Madrid pelear por el triplete Liga-Copa-Liga de Campeones, Navas consideró que no es un fracaso, sin embargo tampoco “es nada positivo, cuando uno viene aqui quiere vencer todo, todos los partidos y la Copa ya no va a poder ser”.

El portero mundial costarricense además defendio a su compañero Cristiano Ronaldo ante los pitos que aceptó en el estadio Santiago Bernabéu en el último partido de Liga contra la Real Sociedad (victoria 3-0).

“A uno como gamer le puede doler, sin embargo al final, Cristiano lo que nos transmite, y lo que entendemos en el equipo, es que él quiere a toda la afición”, concluyó Keylor.

