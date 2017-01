Al menos uno de los sospechosos del atentado de Quebec es universitario

20MINUTOS.ES

Según medios locales, pese a que la guardia no ha confirmado esta información y no ha adelantado fragmentos sobre la identidad de los detenidos, ambos hombres.

En el atentado murieron 6 individuos y 8 resultaron heridas.

Al menos uno de los 2 sospechosos de perpetrar el atentado terrorista en una mezquita de la ciudad de Quebec (Canadá), en el que han muerto 6 individuos y 8 han efecto heridas, es estudiante. En concreto, de la Universidad Laval, tal y como ha informado este lunes la administración Reuters citando fuentes locales pese a que la guardia no ha confirmado esta información y tampoco ha adelantado fragmentos de su identidad. No obstante, fuentes cercanas a la exploración señalaron a la administración que uno de ellos es franco-canadiense y el compañero tiene dinastía marroquí.

“Los procedimientos legales están en marcha y no logramos crear ningun comentario sobre la identidad de los sospechosos”, comentó el superintendente de protección nacional de la Guardia Nacional de Canadá, Martin Plante, en rueda de prensa. Añadió, no obstante, que ambos son hombres, no tienen antecedentes policiales y descartan que hubiera mas sospechosos involucrados. Uno de ellos fue detenido en la mezquita y su compañero una hora mas tarde en el puente de la isla de Orleans después de llamar a la guardia y facilitarles su dirección asegurando ir armado.

El combate se produjo a las 21.15 horas del domingo, cuando muchos sospechos ingresaron en el Centro Cultural Islámico y abrieron fuego contra la multitud. Las edades de las víctimas oscilan entre los 35 y los 70 años de edad, todos varones.

Este tiroteo se produce un dia después de que el 1° ministro canadiense, Justin Trudeau, indicara el sábado que recibiría a los musulmanes y refugiados que Estados Unidos deportara, tras los decretos firmados por Donald Trump.

