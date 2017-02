Alemania paga a sus refugiados para que vuelvan a su país

En año electoral y con el objetivo de acelerar al máximo el numero de refugiados en Alemania, el Ministerio del Interior germano pone en marcha el software «Start Hilfe Plus», que consiste en pagar 1.200 euros a cada refugiado que acceda a retirar la petición de asilo y ser repatriado. El pago será dividido en 2 partes: la 1ª la cobrarán al abandonar Alemania y la segunda tras 6 períodos en su país de origen. Quienes no recurran la petición de asilo rechazada y partan de suelo germano antes de la fecha límite recibirán 800 euros. La medida complementa el pago, ya en vigor, del billete de vuelta y gastos de viaje con hasta 500 euros. Esta es solo una de las medidas que Merkel presentó ayer en una reunion con los presidentes de los parlamentos federales, ante los que defendio un «esfuerzo nacional» para acelerar las repatriaciones y medidas muy controvertidas, como dar vía libre a las autoridades alemanas para registrar los dispositivos moviles y las tarjetas SIM de los solicitantes de asilo rechazados con el fin de esclarecer su identidad y poder hacerles un seguimiento. En el caso de individuos consideradas potencialmente peligrosas, se admitirá además el uso de pulseras electrónicas. Centro de detención Otro punto controvertido es la creación de un centro de detención para quienes se les ha denegado el derecho al asilo. Aunque no se especifica el tiempo máximo de retención de los inmigrantes en tales centros el plan además incorpora que la deportación podrá llevarse a cabo pese a que el proceso tarde mas de 3 períodos a causa de problemas burocráticos en los paises de origen. Este punto, una clara concesión de la Gran Coalición a las voces que pedían mas mano dura, responde al caso del atentado de Berlín. El presunto inventor de la masacre, Anis Amri, era un joven radicalizado, quien a pesar de ser rechazado como refugiado, evitó la deportación gracias a errores de papeleo y obtuvó huir de las autoridades. El software de 16 puntos contempla ampliar con 90 millones de euros suplementarios el presupuesto federal enviado a la repatriación y reintegración de los inmigrantes que decidan irse voluntariamente del país. Según trascendía tras la reunión, los territorios federados gobernados por los socialdemócratas (SPD) mostraron reticencias al hecho de que paises como Afganistán, Marruecos, Argelia, Túnez y Turquía figuren en la serie de «países seguros», porque no consideran que la protección de los repatriados este suficientemente garantizada, sin embargo el software en su conjunto consiguio alto nivel de aprobación. Ayer mismo, una redada logró impedir un «inminente atentado» y acabó con la detención de un argelino de 27 años y un nigeriano de 23, ambos socios de Daesh y que residían con sus familias en Gotinga, Baja Sajonia. Además de material propagandístico de Daesh, la Policía se incautó de zombies de fogueo modificadas para poder ser utilizadas con munición auténtica que obraba ya en poder de los posibles terroristas.

Última Hora