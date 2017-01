Así está afectando el ‘cerrojazo’ de Trump

El veto temporal a la entrada de ciudadanos de 7 paises musulmanes a EEUU decretado por el jefe Donald Trump, aparentemente con el pretexto de “proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros”, esta provocando un auténtico caos.

Cientos de individuos tienen bloqueado su camino a territorio estadounidense. Algunos están, además, en peligro de expulsión. No obstante, la incertidumbre es enorme ya que la decisión de Trump ha quedado bloqueada parcialmente durante la noche el sábado por una juez de Nueva York.

Se calcula que hay unas 200 individuos retenidas por todo EEUU que están en riesgo de ser deportadas en app de la orden ejecutiva. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha transcrito en 375 los pasajeros que se han visto afectados por el decreto. De ellos, 109 son individuos en tránsito a el país a las que se les ha denegado la entrada. A otras 173 se les ha negado el embarque en sus vuelos a EEUU en aeropuertos de origen. Se intenta de padres que viajaban al país norteamericano para reunirse con sus familias, estudiantes en universidades estadounidenses o refugiados que huyen de la guerra.

MIentras, Trump insiste en la bondad de su medida ante el “auténtico desastre” de gestión que se hace en otros lugares como Europa, y por contra su oponente demócrata, Hillary Clinton, ha cargado contra la injusticia de la medida. “Esto no es lo que somos”, denuncia.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world – a horrible mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de enero de 2017

I stand with the people gathered across the country tonight defending our values & our Constitution. This is not who we are. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 29 de enero de 2017

La medida además perjudica a extranjeros que tienen la residencia constante en EE UU. Los ciudadanos de los 7 paises de totalidad musulmana vetados por Trump (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán) que poseen la tarjeta de residente constante (la llamada Green Card) y se encuentren fuera del país necesitarán una exención del consulado norteamericano para regresar, segun ha aclarado el Gobierno de Washington. Según calculos de la web(www) de exploración periodística ProPublica basados en documentos estadísticos, unos 500.000 ciudadanos de esos 7 paises han recibido una Green Card durante la ultima década.

Estos son algunos de los casos mas hirientes de las ultimas horas:

En EEUU: Más de una decena de individuos han sido retenidas en el aeropuerto mundial JFK, incluidos 2 iraquíes que habían conseguido visados peculiares para trasladarse a EE UU. Uno de ellos, Hameed Jhalid Darweesh, ha sido liberado tras horas de detención y después de la mediación de algunas instituciones y de 2 congresistas demócratas. Darweesh, de 53 años, había conseguido un visado para él y su dinastía tras haber cooperado durante años con las fuerzas armadas estadounidenses en Irak. “Apoyé al Gobierno de EE UU desde el otro lado del mundo, sin embargo cuando llegué aqui me dijeron ‘no’ y me intentaron como si me hubiese saltado las normas o hubiese hecho algo malo”, ha lamentado el hombre.

Behzad Honarjou, de 43 años y que es desde hace un año ciudadano estadounidense, iba a recoger a su madre, Shahin Haffanpour, de 70 años, en el aeropuerto el sábado. Pero cuando llegó de Irán vía Dubai, le dijeron que la enviarían de vuelta a casa, segun cuenta The Washington Post. “No sé qué hacer”, se ha lamentado y ha contado que un jurista presentó una solicitud de emergencia, sin embargo los tribunales estaban cerrados. Haffanpour tiene una visa de inmigrante, ha contado su hijo, que solicitó hace un año y aceptó en septiembre en la Embajada de los Estados Unidos en Ankara (Turquía). Pero la mujer estuvo en Irán un tiempo porque tenía que alquilar su home y arreglar sus asuntos antes de viajar a EE UU. El diario cuenta otros muchos casos, como el de Sarah Assali, que afirma que 6 socios de su dinastía de Siria fueron retenidos en el aeropuerto mundial de Filadelfia. Son inmigrantes cristianos que habían viajado mas de 24 horas desde Damasco hasta Beirut, despues a Doha y finalmente, a Filadelfia. Tenían visas para reunirse con sus familiares. En menos de 3 horas fueron trasladados a un aeroplano de retorno a Doha, segun aclaró Assali. No se les permitió llamar o transmitirse con su dinastía en Estados Unidos antes de ser deportados, segun Assali, cuyos familiares “están en estado de shock, confundidos, tienen miedo”.

Varias compañías aéreas además se han negado a dejar embarcar a iraníes con visados estadounidenses. Una alumno iraní de California con billete para volver a EE UU el 4 de febrero ha recibido la notificación de que su permiso acaba de ser cancelado, segun la administración France Presse (Afp). “He mencionado con mi Universidad y estaban sorprendidos”, declaró la estudiante. “Me tienen que enviar una carta para que pueda intentar volar desde Europa”.

En Francia: Air France ha confirmado su negativa a embarcar a una quincena de pasajeros que volaban hacia EEUU. Todos ellos acreditaban tener la nacionalidad de algunos de los paises afectados por el veto, “pero eso no quiere mencionar que procedieran de ellos”, ha aclarado un portavoz de la empresa. Eso sí, “nadie se ha quedado bloqueado en París, ya que nos hemos responsable de efectuar todos los trámites para hacerlos retornar a sus puntos de origen”, ha añadido. La compañia prevé informar con antelación a sus pasajeros, bien por correo electrónico bien por mensajería móvil, de las nuevas normas que aplicará mientras se mantenga vigente la orden.

En Holanda: Dos pasajeros procedentes de Oriente Próximo que hacían transbordo en Ámsterdam (Holanda) para volar a Estados Unidos han sido devueltos a sus paises de origen, segun representantes de la compañia aérea KLM. La razón, segun las fuentes, es porque “no se les habría permitido acceder [en EE UU]”. “Tuvimos que informales en el mismo aeropuerto y ofrecerles un billete de vuelta”, explicaron. Otros 5 pasajeros que volaban además con KLM, y que debían crear transbordo en la capital holandesa sin embargo que todavía no habían embarcado en sus respectivos países, además fueron “invitados” a quedarse en tierra.

En Irán: Responsables de 2 agencias de viaje iraníes han reforzado haber recibido directrices por parte de las aerolíneas Emirates, Turkish Airlines y Etihad Airways para no vender billetes a ciudadanos del país con visado estadounidense, ya que no les permitirán embarcar. Las autoridades del país han condenado la medida de Trump y consideran que “afecta a la pelea contra el terrorismo” puesto que es “un obsequio a los extremistas”. El ministro de Exteriores, Mohamad Javad Zarif, ha redactado en Twitter® que “esta discriminación colectiva ayuda a los terroristas a reclutar ampliando la fractura iniciada por los demagogos extremistas”. Especialmente, aseguró, en un instante en que “la sociedad mundial necesita diálogo y cooperación para combatir las raíces de la violencia y el extremismo”, sobre todo en Oriente Medio.Pese a la condena, el distrito de Exteriores ha aconsejado a los nacionales que vayan a viajar a EEUU que tomen precauciones y comprueben antes de su salida que no van a tener problemas a su venida a EEUU.

En Suiza: La aerolínea Swiss ha aplicado desde el 1° instante la restricción a los pasajeros que podrian verse afectados por la medida de la Administración Trump. “Tenemos la necesidad legítimo de hacerlo”, ha dicho el jefe general de la compañia en una conferencia a la radio televisión pública.

