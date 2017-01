Autismo Valladolid: atención para toda la vida

Rubén es un joven que forma parte de la «familia» de Autismo Valladolid. Además, es el claro ejemplo de como creando bien las cosas estas individuos pueden llevar una vida con calidad. Rubén nos sorprende al reconocer, casi 25 años después, a vuestro compañero gráfico. Le llama por su nombre, le choca los 5 (como hacían cuando Paco desarrolló sus practicas de magisterio en la Asociación) y los tecnicos de la entidad se sorprenden por sus manifestaciones de emoción y alegría. Hay mucho trabajo atras de esta asociación que recientemente da servicio a 170 individuos con autismo y sus familias, de la mano de un dispositivo de bienes individuos integrado por 88 profesionales. Su software de interés atiende al propio tiempo vital de una persona. «Contamos con el software de interés temprana que esta dirigido a los menores de entre 0 y seis años y donde damos los primeros pasos en la dimensión de cuestiones como cualidades comunicativas, socioemocionales, de videojuego e imitación», expone Olga Peña, orientadora escolar y encargado del programa, «pero además implicamos al entorno cuidador en todo este proceso de operación global». Este servicio simboliza la toma de contacto de la totalidad de las familias que acceden «por iniciación propia o bien derivados por los beneficios sanitarios» a la entidad, cuyo objetivo último es crear efectivo los derechos de estas personas, así como favorecer su calidad de vida y lograr la igualdad de posibilidades para ellas. A pesar de que los 18 períodos es la edad media en la que se da un diagnóstico para el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), «lo cierto es que esta edad es muy variable y cada vez se están adelantando y aguardamos optimizar todavía mas porque esto se traduce en una interés mas temprana y una preferible evolución de estas personas», asegura Peña. El centro de educación especial «El corro» es el único que atiende a menores con TEA en Valladolid La interés a la educación es otra de las áreas que desde Autismo Valladolid se cubre, concretamente desde el Centro de Educación Especial «El Corro», el único de estas funciones en la provincia y que a pesar de ser privado, sus plazas son concertadas. Allí un dispositivo integrado por educadores y auxiliares de apoyo diseñan los itinerarios curriculares de sus alumnos. «Afrontamos cada caso desde la individualidad, conscientes del potencial de cada uno de ellos, pudiendo apostar por la educación combinada en centros escolares ordinarios», comenta su responsable, Jorge Román. Tres ciclos instructivos que se corresponden con los grupos de edades de entre tres y seis años; de seis a 16; y de 16 a 21 años, dan forma a esta fase vital de sus usuarios. El objetivo de este centro: «dar la mayor utonomía factible a cada persona dentro de sus posibilidades». Para María Concepción Galván, madre de Daniel y vigente presidenta de la entidad, El Corro supuso la tabla de salvación para su familia. «Después de un periplo donde nadie nos identificaba qué le pasaba a vuestro hijo, viajamos hasta Madrid donde finalmente diagnosticaron a Daniel con este tipo de trastorno y nos recomendaron acudir a esta asociación», narra «Conchi», como la encanta que la llamen. Recuerda la emoción de verificar como desde el comienzo en el que Daniel comenzó a recibir esta interés «los cambios fueron increíbles, como por ejemplo comenzar a comer sólidos cuando era algo inútil para nosotros». De forma trasversal a estos beneficios iniciales y básicos, desde esta entidad además centran su interés en el apoyo a las familias «quienes representan una parte indispensable donde prolongar y dar continuidad al trabajo que se efectua en los distintos programas del centro», expone otra de las técnicos, Laura Palmero, quien además se ocupa del servicio de interés especializada. «Se intenta de un trabajo que complementa el que estos menores reciben en sus centros educativos, con sesiones tan variadas como logopedia, musicoterapia, estimulación e incorporación sensorial y asistente personal». Sesiones individuales a las que pueden entrar tanto visitantes o miembros de la entidad como aquellos que no pertenezcan a la misma sin embargo que quieran crear uso de algunos de los beneficios específicos. Por otra parte, existe lo que se denomina operación directa, a partir de los seis años, cuando ya existe un diagnóstico preciso y a cuyo frente se localiza la psicopedagoga, Lorena Centenero. «Lo que aqui trabajamos, en diminutos grupos de individuos diagnosticadas con autismo de alto funcionamiento con capacidades y necesidades afines, son las cualidades comunicativas y sociales, la gestión de emociones y la inflexibilidad que es un rasgo muy característico en este colectivo», expone esta profesional. El trabajo en este área se efectua de forma coordinada con otros ámbitos en losse este actuando, como en el educativo o si forman parte de interés temparana «y además trabajamos la escuela de padres». Todo ello con el objetivo de saber todos los entornos y cuáles son las dificultades «a las que se deben confrontar en su dia a dia y suponen una exigencia social para ellos». Autismo de alto funcionamiento Por las funciones mas específicas de estas personas, cuyo diagnóstico se denomina como autismo de alto funcionamiento «la totalidad suelen recibir formación en centros instructivos ordinarios donde, cumplida esta etapa, hay que trabajar la orientación vocacional y resolver qué tipo de empleo pueden desarrollar». La venida a una edad mas adulta, o las circunstacias confidenciales de cada uno de ellos, solicita de otros beneficios adicionales como puede ser el residencial o el ocupacional. Para ello , Autismo Valladolid cuenta con el Hogar Residencial «Hamelín» y el Centro de Día «Alfahar». En el 1° de los bienes se promete la oportunidad de estancia, «aunque todavía no logramos los 365 días del año» de forma que las individuos cuyas familias no residan en la capital o que precisen de un respiro familiar, cuente con esta posibilidad. «Lo cierto es que varios ya nos consideran como su 1ª casa», expone su directora, María Ángeles Álvarez, «y aqui somos capaces de acercarnos lo máximo factible a su persona, a sus emociones, sus necesidades y sus problemas», agrega esta experto para quien tratar de ponerse en su lugar «es la unica forma de lograr que mejore su calidad de vida». En cuanto al Centro de Día, aqui las individuos con TEA localizan los beneficios de interés diurna con carácter educativo y laboral. «Actualmente atendemos a 32 individuos con edades desde 21 años hasta 49», comenta su encargado María Paz Pérez, «con quienes desarrollamos distintos talleres». Desde potenciar la autonomía de estas personas, hasta elaborar productos que despues venden, sin olvidarse del descanzo y el deporte, «cuyo objetivo es estructurar y ayudarles a planificar su tiempo y producir ocupaciones, y que esto les aleje de sus malos hábitos y obtengan su estabilidad emocional».

