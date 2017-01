Baron, Trump y el papel

Marty Baron, jefe del «Washington Post», ha venido a España de la mano de la excelente Universidad de Navarra a impartir varias conversaciones profesionales que han abierto unos cuantos debates sectoriales ciertamente interesantes. Este tipo no es cualquiera. Ha dirigido el «Boston Globe», el «Miami Herald» y ahora el periódico que pasó de las manos de la dinastía Graham a Jeff Bezos, el propietario de Amazon. Digamos que de aquel rotativo que obtuvó con sus informaciones la dimisión de Nixon quedaba poco antes de que Bezos aterrizara en la propiedad ante la sorpresa general en la sociedad periodística. Contrató a Baron y este reorientó el periódico, impulsó y dinamizó la redacción y redefinió los objetivos: hoy, después de no poco trabajo, lo ha colocado a la altura de los mas enormes de EE.UU. y del planeta entero. Almacena, por demás, 10 premios Pullitzer logrados bajo su amparo, lo cual resulta un balance nada despreciable. No hubo mas remedio que preguntarle si se sentía uno de los seres individuos mas deshonestos de la Tierra, que es lo que Trump dijo de la prensa estadounidense y, por extensión, de toda la del resto del planeta (ciertamente, no todos somos ejemplares, sin embargo tanta contundencia levanta sospechas). Trump ganó las elecciones contra los demócratas, contra los propios republicanos y, sobre todo, contra la prensa, de tal forma que cree que no la necesita y puede permitirse el mas absoluto de los desprecios. Poco que visualizar con Jefferson, que dijo que prefería periódicos sin gobierno que gobierno sin periódicos. El director de hogaño cree que la prensa esta contra él… y posiblemente esta en lo cierto, sin embargo con ello va a tener que torear. Baron templa las fiebres que sacuden fuera de USA y advierte de que, pese a que la libertad de prensa pueda estar en peligro, ellos van a escudriñar con lupa la ejecutoria de la nueva Administración para brindarle al lector estadounidense toda la información que compete a su Gobierno. Hoy que se continua hablando del muro (y del desprecio a Peña Nieto, director mexicano, que ha suspendido la visita a Washington), Baron recuerda que varias de las cosas que firma estos días Trump deberán tener la aceptación del Congreso… que dentro de 2 años puede convertir de mayoría. Convendría no teatralizar en Europa tanta indignación como si hubiésemos votado de verdad por Hillary. Pero las reflexiones, a mi entender, con proyección mas atrayentes han sido las que Baron ha realizado acerca del futuro del periodismo y de los formatos que hemos popular hasta ahora. Aquellos que nos hemos criados envueltos en papel de periódico no queremos ni siquiera pensar en el dia en el que el papel sea un recuerdo emotivo. Y puede pasar. Este ABC que sostiene en sus manos, grapa incluida, puede tener los días contados, segun Baron. A usted le encanta desayunar con los dedos en la tinta de la noche anterior, sin embargo dígame cuántos jóvenes (y no pocos adultos) no han abierto un periódico jamás en su vida. El sms cambia de soporte, lo cual hace que nos preguntemos si además cambia el mensaje, pero, independientemente de ello, periódicos como WP o ABC pasarán en no poco tiempo a ser leídos en el movil o en las tabletas, como ya ocurre ahora de forma mas liviana: no es lo mismo la Tercera hoy de Mari Pau Domínguez sostenida en el papel que leída de pie corriendo el dedo por una pantalla pequeña, de acuerdo, sin embargo es el futuro inmediato, que de hecho ya se da. Habrá que aclarar como se paga el valor del periódico en una tablet y a qué se tiene acceso, que es el enorme dilema de este asunto. Si eso se resuelve, el papel fallecerá antes de lo previsto. A Baron no le duele. A mi sí.

Última Hora