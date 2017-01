Bimba Bosé, muy presente en los Premios Feroz: por su homenaje y por una película

Este lunes a mediodía se conocía la novedad del fallecimiento de Bimba Bosé, modelo, cantante, escritora y mujer creativa como pocos. Nacida en una estirpe de artistas, con actores, toreros y cantantes entre los suyos, Bosé (de nombre Eleonora Salvatore) ha muerto a los 41 años a causa del cáncer.

Durante todo el día, varios de sus amiguitos y famosos han presentado su dolor y han querido expresar sus condolencias en las redes sociales: Alejandro Sanz, Malú, Raphael, Toni Cantó, Daniel Guzmán… Por supuesto, con una enorme gala del cine celebrándose esa misma noche, ahí tampoco le iban a faltar los homenajes.

Leonor Watling y Eduardo Noriega fueron los responsables de proporcionar los primeros premios de la noche. Y ahí, sin permanecer más, llegó el instante de rendir homenaje a Bimba Bosé, de dedicarle la gala y la alegría de una noche así. “Se lo queremos dedicar a una persona que era pura alegría, pura vida, pura creatividad. Bimba Bosé, brindamos por ti”, dijo emocionada Watling, entre una enorme ovación.

Bárbara Lennie, una de las ultimas en alzarse con un galardón, además quiso recordar a la modelo. Entre su alegría por haber recibido el Premio L’Oréal Professional a la Mejor Actriz personaje por María y los demás, no quiso dejar de gritar: “Va por Bimba Bosé. ¡Bravo, Bimba!”

El homenaje a Bimba Bosé no venía solo por el cariño de la profesión, no era gratuito. Precisamente la prototipo hacía un cameo en una de las películas mas nominadas de la noche, Julieta. En una pequeña escena, Bimba, su prometido Charlie Centa y su amigo, el diseñador (también enfermo de cáncer) David Delfín llegan tras Michelle Jenner, mientras esta charla con Emma Suárez (Julieta). La película no se llevó ningun premio, sin embargo estuvo muy presente gracias a ella.

Este no fue el único homenaje de la noche: Javier Olivares, fundador de El Ministerio del Tiempo, tuvo en el recuerdo al fallecido actor Rikar Gil. “Espero que la tercera temporada la vea con mi pariente y la disfruten juntos”, dijo cuando aceptó el premio a la Mejor Serie Dramática.

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest

Spain – El Huffington Post