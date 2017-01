Caleb Ewan vuelve a ganar en el Tour Down Under; Jhonatan Restrepo, el mejor en la etapa 4

En la presente edición del Tour Down Under, el australiano del Orica, Caleb Ewan no conoce otra frase distinto a ganar. De las 4 fases ha obtenido la victoria en tres. En esta ocasión, superó en el sprint final volvió a superar a Peter Sagan y Danny Van Poppel.

Jhonatan Restrepo, llegando en la casilla 14, fue el preferible colombiano de la cuarta fase que en un recorrido de 149 kilómetros, unía las ciudades de Norwood y Campbelltown. Esteban Chaves se conserva 3° en la general a 22 de segundos de Richie Porte.

Tsgabu Grmay (Bahrain-Merida), Maurits Lammertink (Katusha) y Dries Devenyns (Quick-Step), fueron los primeros que emprendieron la fuga. Eso sí, el éxito no lo acompañó, pues fueron inmediatamente capturados por el pelotón.

Quienes sí tuvieron éxito y consiguieron lograr estar fugados mas de un minuto del clan principal, fueron Cameron Meyer (UniSA), Ondrej Cink (Bahrain) y Jack Bauer (Quick-Step Floors). En el kilómetro 25, precisamente en Ansteys Hill, los pedalistas soñaban con tomar la distancia necesaria para lograr un factible triunfo.

El pelotón y en especial el BMC no veía que corriera peligro la camiseta de líder de Porte, por lo que se mantenía a ritmo y sin ningun contratiempo. A falta de 55 kilómetros, fue Jack Bauer quien intento irse solo dejando atrás a sus otros 2 compañeros de fuga.

A Bauer no le aguantaron las piernas y a cinco de la meta el pelotón lo dejó rezagado. El Sky, Orica y Dimension Data se lanzaron por la victoria de etapa. El 2° fue el que logró el triunfo. Por tercera vez, a manos de Caleb Ewan. Es australiano tuvo en su compañero Daryl Impey la pieza clave para llegar de nuevo 1° a la meta.

A falta de 2 etapa, Richie Porte sigue líder de la clasificación general con una mejoría de 20 segundos sobre Gorka Izagirre, a quien le pasó factura la caída del dia anterior, y 22 segundos sobre el colombiano Esteban Chaves.

No changes at the top of the general classification, and @richie_porte will wear the #OchreJersey up #Willunga tomorrow! #TDU pic.twitter.com/WAYMUABlwL

— Tour Down Under (@tourdownunder) 20 de enero de 2017

ELESPECTADOR.COM