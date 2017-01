Celebran una audiencia preliminar por el doble crimen de las niñas de Moraña

El Juzgado de Instrucción numero 1 de Caldas de Reis (Pontevedra), ha convocado para este martes la audiencia preliminar, prevista en la Ley del Jurado, sobre la procedencia de la abertura de juicio oral contra David O.R., presunto inventor del doble crimen de sus hijas de 4 y 9 años de edad en Moraña (Pontevedra). Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el acusado no estará físicamente en la vista, «lo hará por videoconferencia». El individuo se localiza desde el 1 de agosto de 2015 en prisión provisional comunicada y sin fianza por estos hechos. Concluida la audiencia preliminar, hoy mismo o en el plazo de 3 días, el juzgado dictará auto por el que decidirá la abertura o no del juicio oral. En lo que respecta al Ministerio Público, ya se interesó la abertura de juicio oral por estos hechos, a festejar ante el Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Pontevedra. En concreto, el fiscal considera al individuo inventor de 2 delitos de asesinato cualificado por la alevosía y agravados por el hecho de que las víctimas eran menores de 16 años, y agrega que concurre la agravante de parentesco, por lo que ha solicitado que se le imponga la pena de prisión constante revisable, la 1ª de estas funciones que se pide en Galicia. Los hechos La Fiscalía sostiene en su redactado que David O.R., entre las 8.30 y las 11.00 horas del 31 de julio de 2015, se encontraba en su domicilio en Moraña con sus 2 hijas, pasando juntos el periodo de visitas de las vacaciones, cuando se desencadenaron los hechos. Así, conserva que David O.R., «con claro ánimo de terminar con su vida y con la intención de eludir cualquier oportunidad de defensa o huida de las menores», les hizo ingerir 3 fármacos, «para adormecerlas o al menos alcanzar que estuviesen con un nivel bajo de conciencia», antes de asesinarlas usando una sierra eléctrica y un cuchillo de cocina.

