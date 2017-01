César Farah: “Chile es un país donde te preguntan dónde estudiaste y a qué te dedicas para saber de qué clase social eres”

Tras conocerse los resultados de la PSU, uno de los temas mas comentados fue lo caro que es aprender en los colegios que lideran el ranking de puntajes. Sin embargo, segun el dramaturgo y profesor universitario, César Farah, el tema no es que la educación sea diferente, “sino que la reciben un modo distinto”.

“Yo hice clases en colegios municipales, muy humildes, y esta era la realidad: mas de cuarenta y 5 estudiantes por curso; una niña que tenía que ir con su hija recién nacida, que era de su padrastro; otra niña que estaba embarazada del pololo que era 10 años mayor; y la mitad del curso, después de clases, tenían que trabajar o proteger a sus hermanos chicos”, recuerda.

-¿Marca un precedente que el Instituto Nacional haya quedado fuera, por 1ª vez, de los 100 mejores colegios en puntaje PSU?

-Claro, eso te demuestra que la fragmentación, el debilitamiento y la destrucción de la educación pública cada vez esta yendo mas al fondo, esta haciéndose cada vez mas resistente y mas poderosa. Pero hay otra lectura. Uno podría pensar que el Instituto Nacional no esta creando lo que crean los otros colegios, que es enseñar para las pruebas, y tal vez eso sea mejor. Hay un montón de colegios que lo que crean es, solamente, enseñar para las evaluaciones y crear clases para que los estudiantes respondan como máquinas y estén estén bien rankeados y tengan mas clientes. Así que, y te insisto, quizas esto significa que el Instituto Nacional esta educando de verdad, creando un sacrificio por proporcionar una educación mas plena, mas profunda y holística.

-¿Sigue sosteniendo la tesis de que la educación, en cuanto a su contenido, no varía mucho entre colegios privados y municipales?

-Sí, porque la evidencia recomienda que es casi la misma: los contenidos son practicamente iguales y los libros que se usan difieren en virtualmente nada. Aquí, el dilema mas amplio e significativo es la segregación, que no es exclusiva de la educación: es una segregación que vivimos en terminos sociales generales, que lo único que hace es replicar la desigualdad en vuestro país. Nosotros somos uno de los 10 paises mas desiguales en distribucion de ingresos; ese dato no se puede suceder de largo. Yo no soy especialista, solo me informo y tengo intereses sociales. Hoy leía que los colegios que tienen mayor puntaje cobran 300 o 600 mil pesos. Ese es un dato a considerar.

-¿Cuál es su análisis?

-A ver, aqui no es exclusivamente el resultado par, el con quién me relaciono, no lo cierro a eso. Los estudiantes de esos colegios privados reciben la educación de un modo diferente, ese es mi punto central. La educación en sí, los contenidos, no son tan diferentes, sin embargo sí la reciben de un modo distinto. En cualquier metodo –y como sabe cualquier lingüista o alguien que estudia semiología– los contenidos no son lo único que importa en un proceso comunicativo: no importa tanto lo que se dice sino como se dice, no tanto lo que se expone, sino como se expone. Esto dice relación con las capacidades que tiene, por una parte, aquellos que están proporcionando una información determinada o un mensaje, y las capacidades que puedan tener aquellos que lo reciben, y me refiero a capacidades dadas por un entorno social. Un profesor que gana un significativo sueldo, que tiene cursos con pocos estudiantes, que tiene contrato, que tiene una carrera asegurada y que se siente entusiasmado por todas estas cosas, efectivamente, se va a sentir en mejores condiciones, con mas energía y tiempo.

-¿Cómo influye el entorno social de los estudiantes de colegios privados?

-Ese milagro es que tienen otra condición de vida: se relacionan con otras personas, ven otro tipo de televisión, escuchan otra música, en fin, viajan a lugares diferentes y, para empezar, son individuos que tienen la vida solucionada en cuanto a lo que tienen que crear al llegar a sus casas.

-¿Y en el caso de los estudiantes de colegios de escasos recursos?

-¿Cree que esto no se toma tan en cuenta?

-A ver, yo sé que esto le puede parecer bobo a algunos, cuando hablo de los lugares, de la música, la tele, en fin, de como se relacionan con la sociedad, el dinero que tienen para gastar, y el horizonte de vida que tienen respecto del carrete, del estudio, y de las relaciones sociales. Éstas ultimas son absolutamente endogámicas y estamentarias. Este país tiene 2 falencias importantísimas. Una de ellas, por supuesto, es que somos clasistas (pocos paises son tan clasistas como éste). Aquí te preguntan dónde alumno y a qué te dedicas para saber de qué clase social eres. Qué apellido tienes. Dónde viviste. Para saber eso. Esto es así, y el que no pretenda verlo, como lo ha hecho una enorme parte de la clase política, de la derecha… Mi mamá tenía este proverbio que decía “la riqueza llama riqueza, y la pobreza llama pobreza”, y es real.

-¿Se ha avanzado en educación con este gobierno?

-Hay que ser injusto para mencionar que no se ha avanzado en nada. Esta administración realmente intentó poner temas que son coyunturales a la sociedad, que tenían que visualizar con reformas de diferente tipo, y yo creo que sucedieron 2 cosas. La 1ª es que lo hizo de forma incompetente. Y por otro lado, la derecha económica le ha hecho una guerra que me hace mucho sentido y mucha relación, porque este gobierno intentó instalar mal, sin embargo lo intentó, ciertos problemas que eran fundamentales. Está claro que no hay voluntad de los poderes económicos de producir esos cambios, jamás la ha habido, porque los enormes poderes económicos son absolutamente conservadores y suficiente de linea de la derecha mas ultra, así que no van a soltar un peso en virtud del pueblo ni del país.

-¿Qué representa la PSU?

-La carga simbólica es evidentemente la de un metodo social no educativo, la de un metodo social rancio, equivocado y absolutamente injusto y desigual, en el cual Chile no puede seguir. Si queremos ser un país que de alguna forma haga que sus ciudadanos se sientan felices de vivir en él y que sus ciudadanos se sientan mas plenos, bueno, significa que tienen que cambiar, porque una comunidad que no es apto de crear que sus ciudadanos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente en su vida, es una comunidad que esta condenada al fracaso. Esto no lo dijo Lenin ni Marx, lo dijo Freud.

