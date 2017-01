Cinco mentiras (y una amenaza) de Trump en sus primeras 48 horas de presidente

Lleva apenas 48 horas en la Casa Blanca y Donald Trump ya ha mentido hasta en cinco situaciones (que sepamos).

Eso sí, ha utilizado para combatir a la prensa por lo mismo que ha hecho él en algunas situaciones desde el viernes: mentir. Y ha lanzado una amenaza que es toda una declaración de pretensiones de cara a los cuatro años que le permanecen como máximo encargado de una de las mayores potencias mundiales.

Este es el balance de mentiras de Trump desde que el pasado dia 20 jurara su cargo en el Capitolio de Washington:

1. “UN MILLÓN Y MEDIO” VIENDO SU INVESTIDURA

Durante su operación en la sede de la CIA (el servicio secreto estadounidense), Trump acusó a los medios de comunicacion de mentir en referencia a la suma de masa que asistió a su toma de posesión en Washington D.C.

“Mientras estaba creando el discurso miraba y veía como un millón o un millón y medio de personas”, dijo Trump antes de acusar a la prensa de exponer fotografias en las que había menos masa para criticarle y de afirmar que había unas 250.000 personas. “No esta mal, sin embargo es una mentira”.

Sí, Donald, es mentira. Pero lo que tú has contado. El jefe norteamericano habló sin documentos y, por tanto, mintió. Porque, segun documentos de las autoridades de la ciudad de Washington, a la investidura de Trump asistieron entre 800.000 y 900.000 personas.

2. “LA MAYOR DE LA HISTORIA”

Otro que mintió fue el nuevo portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien se estrenó a lo enorme ante la prensa soltando esta mentira: “Fue la toma de posesión con mayor asistencia de la historia, punto”.

Antes había puesto en cuestión la tarea de los periodistas y habló de “intentos por disminuir el frenesí por la toma de posesión” de Trump que tildó de “vergonzosos y erróneos”.

Igual no le parecía vergonzoso hablar de “la toma de posesión con mayor asistencia de la historia” cuando en realidad, segun estimaciones oficiales, fue la mitad de masa que acudió a la 1ª investidura de Obama en 2009, cuando asistieron 1,8 millones de personas.

3. NI LOS DATOS DE METRO

Pero Spicer estaba sembrado. No sólo no dio ni una con los documentos de la asistencia a la investidura, sino que tampoco atinó al referirse al numero de viajeros del Metro de Washington registrados durante la investidura de Trump.

Según Spicer, fueron 420.000 viajeros los que se registraron el viernes frente a los 317.000 de la ultima investidura de Obama.

Pues no. Para comenzar porque, según informó la CNN, el viernes se registraron mas viajeros: 570.557. Pero tampoco era cierto el dato sobre la ultima toma de posesión de Obama, ya que el numero de viajeros fue muy superior: 782.000.

4. “SOY EL QUE MÁS HA APOYADO A LA CIA”

“No hay nadie que tenga una preferible consideración de la sociedad de inteligencia que Donald Trump”. Con esta palabra se presentó el nuevo jefe de Estados Unidos en la sede de la CIA.

Sin embargo, la (maldita) hemeroteca demuestra que Trump atacó en numerosas situaciones a esta institución durante la campaña presidencial.

El pasado 16 de enero, a sólo cuatro de su toma de posesión, Trump insinuó que el entonces jefe de la CIA, John Brennan, estaba atras de la infiltración de “noticias falsas”.

much worse – just look at Syria (red line), Crimea, Ukraine and the build-up of Russian nukes. Not good! Was this the leaker of Fake News? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2017

En diciembre, cuando la CIA concluyó que Rusia había realizado ciberataques para apoyar a Trump a vencer las elecciones, el aún jefe electo tildó de “ridículas” esas conclusiones y llegó a mencionar que los socios de la inteligencia americana no sabían si los inventores del combate fue “Rusia, China o alguien sentado en su cama en algún lugar del mundo”.

5. ESTE TUIT

“¡Guau! Las audiencias de televisión acaban de salir: 31 millones de individuos vieron la toma de posesión, ¡11 mas que la preferible audiencia de hace cuatro años!”

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, once million more than the very good ratings from cuatro years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017

Está muy bien la alegría de Trump por la audiencia, salvo porque el dato es inexacto y porque la suya no es de las investiduras mas vistas de la historia.

Según documentos de Los Angeles Times, la toma de posesión de Trump fue vista por 30,6 millones de espectadores y no los 31 que dice el jefe estadounidense. Eso hace que la distancia con la ultima de Obama no sea de once millones sino de 10, porque el ya expresidente reunió junto al televisor a 20,6 millones de personas.

Pero es que la 1ª investidura de Obama, con 37,8 millones, supera en siete millones la 1ª de Trump, que también es la cuarta mas vista de la historia, por atras de las de Reagan en 1981, la de Obama en 2009 y la de Jimmy Carter en 1977.

BONUS TRACK: AMENAZA A LA PRENSA

Trump aprovechó su visita a la sede central de la CIA para amenazar a los medios de comunicacion y declararles la guerra. Tras relatar las “mentiras” que los medios han vertido sobre él, el nuevo jefe de EEUU soltó la próximo advertencia:

“Les hemos cazado y van a pagar un alto valor por ello”.



Spain – El Huffington Post