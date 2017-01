Comer zanahorias para la vista o lavarse los ojos con manzanilla ¿mito o realidad?

Los remedios caseros para curar o optimizar la visión pasan de generación en generación, sin embargo estos sugerencias no suelen tener base científica y en situaciones pueden ser hasta contraproducentes. A continuación, algunos de los mas populares: -Lavar los ojos con manzanilla Aunque tradicionalmente se ha aprovechado la manzanilla como remedio natural para la conjuntivitis, ojos hinchados o irritados su uso no es el mas recomendable. Según los maestros en oftalmología de Clínica Baviera la infusión no es una solucion estéril ya que pese a que se haga con agua mineral no esta libre de sustancias, puede contaminarse o estar llena de restos de la planta, también de que no se sabe ni la suma ni la temperatura a la que habría que aplicarse la manzanilla para que en tal caso fuese beneficiosa. Ante estos casos, lo preferible es usar productos específicos para los ojos que son completamente estériles y están libres de sustancias irritantes. -Poner una llave hueca o un anillo sobre los orzuelos Este tipo de dolencia se produce cuando se restringe una de las glándulas sebáceas de los párpados y las bacterias se multiplican dentro de la glándula bloqueada. El empleo de una llave hueca o un anillo para suprimir los orzuelos no es un remedio útil, pese a que puede que el frío disminuya la inflamación, lo correcto es «aplicar compresas húmedas y calientes durante unos diez minutos, unas cuatro veces al día, y no usar ni lentes de contacto ni aplicar maquillaje en el ojo. Si un orzuelo se hace mas enorme o se propaga el resto del párpado es conveniente acudir al oftalmólogo para que ratifique el diagnóstico (normalmente lo hará con un simple examen visual, sin que sea imprescindible efectuar ninguna prueba) y valore algún tratamiento (normalmente se prescribe una pomada antibiótica), o en los casos mas graves se realizará una pequeña intervención», expone el jefe médico de Clínica Baviera, médico Fernando Llovet. -Comer zanahorias mejora la vista La dieta es muy significativo para crear y sostener los ojos sanos, fundamentalmente para prevenir las degeneraciones de retina. Las zanahorias, y en general todas las frutas y verduras frescas, aportan vitaminas y antioxidantes que benefician la salud ocular. Además las zanahorias contienen enorme suma de betacarotenos que reducen el riesgo tanto de padecer DMAE como cataratas. -El daltonismo solo afecta a los chicos El daltonismo es una enfermedad ocular hereditaria ligada al cromosoma X (recesiva). Por lo general, las mujeres son portadoras de la enfermedad y son los varones los que la sufren, pese a que existe un mínimo porcentaje de mujeres que padecen esta patología. -Sentarse demasiado cerca de la televisión daña a la visión Sentarse demasiado cerca del televisor no daña la vista pese a que sí causa fatiga ocular por la disminución del parpadeo y, sobre todo, si se prolonga durante mucho tiempo o si la pantalla del reproductor esta desenfocada. -Leer con poca luz afecta a la vista Sucede lo mismo que en la circuntancia anterior, puede causar fatiga ocular, sin embargo no daña ni afecta la visión. Se sugiere leer y escribir en lugares con buenas condiciones de iluminación y, a ser posible, con luz natural. -El pepino mejora las molestias de la conjuntivitis El pepino incluye propiedades astringentes y produce un resultado refrescante por lo que el pepino puede apoyar a atacar el cansancio de los ojos si se aplica unas rodajas durante unos minutos sobre los párpados, sin embargo jamás se debe emplear para tratar dolencias como la conjuntivitis o los orzuelos. «La vista es un sentido muy significativo por lo que se debe proteger y extremar las precauciones para no dañarlo, por lo que ante cualquier dolencia ocular antes de usar remedios caseros, se debe acudir a un oftalmólogo que dictamine un diagnóstico y el tratamiento mas apropiado en cada caso», afirma el médico Llovet.

