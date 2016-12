Cura Puga admite el alto costo que paga por asistir a perdón en Punta Peuco: “Para muchos soy un traidor”

El sacerdote Mariano Puga confirmó que pese a que ha recibido algunos dardos por confirmar que asistirá a la ceremonia ecuménica de este viernes en Punta Peuco, esta dispuesto a poner el pecho a las balas para que el país de a poco pueda ir encontrando la reconciliación.

En conferencia con el diario La Tercera, Puga muestra que “¿Quién no va a desear que Chile, con su alma cargada de sangre y crímenes con víctimas y adoloridos reciba cualquier gesto? Cualquier cosa aporta para dar un paso mas para reencontrarnos”, señala.

Añadió sobre este evento, que “espero que sea un paso fiel y honrado de los que van a crear este gesto. Y para eso pido que quienes hagan este gesto se pongan la mano en el corazón, piensen en el dolor, en las víctimas y en decenas de chilenos que perdieron a sus familiares en condiciones de tortura, muerte y desaparición”.

En otros pasajes, el religioso defensor de los derechos individuos reconoció que hay mucha masa que se localiza molesta por el tardío perdón que aparentemente realizarán los reos del punta peuco: “En estos 40 años hemos ido tan lento para trabajar la verdad y la justicia. Y quienes han cometido horribles crímenes no han sido capaces de solicitar perdón. Mientras no pase eso, no habrá paz entre los ciudadanos de Chile”.

Al ser consultado por si cree que los familiares de víctimas de la dictadura quedarán conformes con este perdón o si exploran justicia, Puga contestó que eso hay que preguntárselos a ellos y que él como victima torturada en esa época “yo los perdoné, sin embargo pregúntales a las víctimas, porque los curas somos vacas sagradas. Y todavía con la tortura que recibí, no viví la circuntancia que sí vivieron las familias de los detenidos desaparecidos de mi comunidad cristiana.

Tras su confirmación a la cita, Puga reveló que “recibo correos y para varios soy un traidor y cuentan que me he olvidado de los desaparecidos y torturados. Sé en qué me meto, porque estamos en un Chile herido. Hemos perdido la confianza entre unos y otros. Porque nadie ha sido apto de solicitar perdón y las víctimas han acumulado dolor, rabia, venganza. Y es duro, porque el primordial encargado de ese gobierno murió en su casa”.

Las críticas, sostuvo, se explican “porque tienen una vistazo política y los comprendo, porque están heridos por la atrocidad de la masa cercana a ellos, a la que mataron, torturaron y desaparecieron. Y han perdido toda oportunidad de alcanzar una comunidad en que puedan reencontrarse”.

“No todos (familiares de víctimas) comprendieron mi gesto, sin embargo equivalente nos respetamos. Esto tiene un valor muy rigido y me ha dolido. Pago el valor de que mis propios amiguitos a quienes he acompañado no entiendan lo que hago”.

Sobre el tardío perdón señaló que “no vale lo que yo piense. Quisiera que en este país primaran el derecho, la justicia, el respeto a la vida y que los que han atropellado la vida sean juzgados, condenados y pidan perdón”.

“El torturador es un pariente degenerado, es decir, que olvidó su condición de ser humano. Cuando uno esta siendo torturado hay un dolor fisico y otro mas amplio por sentir que otro ser humano llegue a ese grado de degeneración. Entonces, esto inspira mas lástima que odio. ¿En qué parada estamos nosotros? ¿Queremos un planeta nuevo y estamos dispuestos a correr los riesgos o somos víctimas y espectadores?”, cerró.

