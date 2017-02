Diana Krall actuará en Barcelona en octubre

La pianista y cantante Diana Krall, ganadora de cinco premios Grammy, ha publicado las primeras fechas de su próxima gira, y entre los lugares que visitará se localiza Barcelona. Será el cinco de mayo, en el Auditori del Fòrum, y la ocasión servirá para inaugurar la 49 edición del Festival de Jazz de la Ciudad Condal. El objetivo de estos conciertos, que comenzarán el cinco de junio en Minneaplis (Estados Unidos), es dar a saber su disco «Turn Up The Quiet», que saldrá a la venta el siguiente cinco de mayo. El álbum se revela como el retorno de la artista canadiense por la senda del jazz y del Gran Cancionero Americano. En su anterior trabajo, «Wallflower», de 2015, se dedicó a crear versiones de canciones(mp3) pop. Las entradas para este concierto se podrán adquirir a partir de las 10.00h del viernes diez de febrero a través de www.doctormusic.com, www.ticketmaster.es, y www.theproject.es, además en Fnac, Viajes Carrefour, Halcón Viajes, por dispositivo en el 902 15 00 25 y a través de los puntos de venta habituales de la red Ticketmaster. El valor de las entradas oscila entre los 44 y 110 Euros (gastos de distribucion no incluidos). Todas las entradas son de asiento reservado.

