EE.UU. prohíbe la entrada al país a una familia de cristianos sirios

Una dinastía de cristianos ortodoxos sirios ha visto impedida su entrada en Estados Unidos tras llegar a Philadelphia desde Líbano, segun han informado fuentes del aeropuerto mundial de Beirut. La familia, de 6 personas, no puede acceder por las restricciones de viaje impuestas el viernes por el director de EEUU, Donald Trump, contra 7 paises de totalidad musulmana, entre ellos siria. Previamente, el director Trump defendio en su cuenta personal de Twitter® que la medida iba destinada en parte a cuidar a los cristianos en Oriente Próximo –quienes teóricamente tienen una posibilidad de acceder en el país de la que no disfrutan los musulmanes, pese a que la administración no ha aclarado los procedimientos de verificación–. «Han ejecutado en enorme numero a cristianos de Oriente Próximo. No logramos permitir que continúe este horror», ha señalado en referencia a la persecución de cristianos.

