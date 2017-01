El drama de “El Guajiro” Pacheco, histórico de Santa Fe

A las 5:00 a.m. suena de lunes a sábado el despertador de Rafael Pacheco. Se levanta de su cama, se prepara un café, se baña, se viste y antes de salir de su apartamento, en el barrio Los Álamos, en Bogotá, se asegura de que en la maleta que va a llevar estén los 2 balones naranja con negro y los demás implementos de trabajo. En la calle 68 sujeta un bus que lo deja cerca del Parque Recreodeportivo El Salitre, a donde debe llegar antes de las 6:00 a.m. para empezar el entrenamiento personalizado con sus alumnos.

El punto de encuentro es el muro, una pared verde con dimensiones un poco mayores a las de un arco de fútbol experto y que esta marcada con rectángulos y números blancos. Allí, segun Pacheco, se ejerce el dominio del balón, el cabezazo, el pase, y se mejora notablemente la precisión en los tiros.

En los días que mas alumnos tiene, aparecen entre diez y 15, sin embargo hay jornadas en las que se dedica a trabajar con 2 o tres. “Acá se les enseña a los pelaos cosas que no están teniendo en cuenta en las escuelas de ahora. Es que el fútbol no es sólo correr y meter, es imprescindible trabajar la fundamentación”, asegura el Guajiro, quien es un histórico futbolista de Independiente Santa Fe, campeón en el 6° titulo del cuadro albirrojo en 1975. Disputó un total de 296 partidos y marcó 5 goles.

A terminos de los años 80 se retiró y casi 20 años después de haber dejado las canchas sintió una vocación especial por enseñar, así que comenzó con el proyecto de trabajos personalizados en parques de Bogotá. Además, por su amor a Santa Fe ha trabajado por temporadas en las divisiones menores del club, como entrenador de alguna de las categorías. No obstante, desde hace 7 años no ha vuelto a vincularse con el club bogotano.

Eso sí, ha tenido la posibilidad de liderar equipos juveniles como Tigres FC, con el que ganó en 2 posibilidades la Liga de Bogotá y obtuvó un subtítulo en un certamen que se jugó en México. También ha hecho parte de escuelas de la capital, como Alianza Suba, a la que estuvo relacionado hasta hace unos meses, sin embargo decidió dar un paso al costado por tener diferencias con los dueños.

Sin embargo, el fútbol es su vida y por eso, cuando no trabaja para alguien, continua con su proyecto personal. En el Parque Recreodeportivo El Salitre es querido por las individuos de la administración, quienes le han tendido la mano cuando lo ha necesitado.

“Mis alumnos son la totalidad pelados de bajos bienes que tienen el sueño de llegar a ser profesionales. Por ejemplo, uno de ellos se llega a las 3:00 a.m. en bici desde Soacha, no tiene para pagarme, sin embargo yo como lo voy a devolver y no lo voy a entrenar si ha hecho semejante esfuerzo”, le cuenta Pacheco a El Espectador. Los que sí le pagan le dan entre $ 60.000 y $ 80.000 mensuales, muy poco teniendo en cuenta que debe costear el alquiler de los espacios del parque, así como obtener de ahí para subsidiarse el transporte y llevar el comercio a su casa.

“Es una circuntancia muy jodida. Afortunadamente hay masa que me ha ayudado. Siento un compromiso con mis alumnos y no podría dejarlos botados en la mitad del camino”, se lamenta. Claro que ya hay casos de éxito, como el de un par de ellos que gracias a los entrenamientos de Pacheco han conseguido ser becados en universidades de Estados Unidos, o el de otros que han recibido la posibilidad de probarse en divisiones inferiores de clubes profesionales.

El corazón del Guajiro es tan enorme que en este momento, en el que tiene dificultades para juntar lo del arriendo de su apartamento en Bogotá y también esta sufriendo problemas de salud, le preocupa mas el bienestar de los demás que el propio. “Hace unos períodos fui operado de la cadera, sin embargo ahora me tienen que operar de la otra y no sé como haré porque no estoy al dia con la EPS”, asegura. “A veces es muy jodido. Pero para adelante. No logramos aflojar. Vamos a visualizar como salimos adelante. Lo que mas me preocupa es el futuro de mis niños. Ojalá apareciera alguien que me apoyara para poder darles a ellos lo de los pasajes en los buses y poder comprar balones, conos y petos”.

El domador del león

En 1975, cuando Independiente Santa Fe obtuvó su 6° titulo de Liga, uno de los emblemas del dispositivo fue Monaguillo, un cachorro de león que obtuvó Daniel Samper Pizano, uno de los directivos del club bogotano. Una tarde, cuando estaban concentrados en el hostal Dann de la capital del país, Samper fue a investigar a Rafael Pacheco a su habitación y le consultó si le daba temor salir con Monaguillo a la cancha. “A mí no me da miedo. Hágale, don Daniel”, le respondió. Así que desde ese día, y por el resto del torneo, cuando los 11 jugadores titulares salían al terreno de videojuego del estadio El Campín de Bogotá, el Guajiro llevaba al león y en los himnos lo alzaba.

Pacheco comenzó jugando de 9, sin embargo en el dispositivo del barrio Bastidas, en Santa Marta, Alberto Scott le pidió el favor de que jugara de defensa central en los partidos de liga. Le fue bien y ahí se quedó. Su paso al fútbol experto fue gracias al Unión Magdalena. Venía creando parte de la selección guajira, de hecho, se destacó en un nacional en 1969, lo que le abrió las puertas del 1° dispositivo del cuadro samario. Allí disputó algunos partidos, sin embargo en 1973 Samuel Calderón lo vio y lo llevó a Independiente Santa Fe.

“En Santa Fe viví mis mejores días. El concurso de 1975 fue especial, fue algo organizado por La Chiva Cortés. Éramos un dispositivo de obreros que tenía varias figuras, como Alfonso Cañón, Carlos Alberto Pandolfi, Leonardo Recupero y, claro, Pacheco, la enorme figura”, dice entre risas. El técnico de ese dispositivo fue el chileno Pancho Hormazábal, quien “nos unió como una sola familia. Salimos campeones en enorme parte por su trabajo”, señala el Guajiro.

Hasta 1980 estuvo en Santa Fe. Fueron 7 años en los que asegura haber vivido el preferible tiempo de su carrera y por eso el amor por Bogotá y por el dispositivo cardenal. “Aún estoy muy pendiente. Me alegra que estén ganando títulos, creo que todo es producto de un buen trabajo dirigencial. Santa Fe tiene en Gustavo Costas a uno de los mejores de América. Además, la nómina es de calidad. Espero que vengan varias mas alegrías”, destaca.

Claro que esa felicidad que le da Santa Fe se opaca por su presente, por su dia a día, por los problemas y la falta de liquidez. “Espero que pueda solucionar todos los inconvenientes que tengo. Ahora sueño con poder obtener un dispositivo de la categoría 99 que pueda participar en la Liga de Bogotá. Trabajaré para eso”, comenta.

En los próximos días será operado de la otra cadera y en los días de su incapacidad espera que sus hijos y pareja le ayuden para poder cumplir con sus obligaciones. “Ya llegarán tiempos mejores”, finaliza el Guajiro, quien, con la misma berraquera que le caracterizaba en la cancha, espera sortear estos malos momentos.

*Si esta atraído en ser entrenado por Rafael Pacheco o quiere ayudarlo, puede transmitirse con el movil 3107723722.

