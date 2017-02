El épico troleo a Farage en el Parlamento Europeo

Sus discursos pueden gustar mas o menos, sin embargo lo cierto es que no suelen dejar escéptico a nadie. Pero esta vez, la interés se la ha llevado otra persona mientras él hablaba. Concretamente un diputado que estaba sentado atras de él. Todo comenzó cuando el ex líder del eurófobo Partido para la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, estaba interviniendo en el Parlamento Europeo… Cuando pasó esto:

Fellow MEP in the European Parliament as Nigel Farage speaks. "He’s lying to you" the sign says. pic.twitter.com/W8YLibFWZj

— Daniel Sandford (@BBCDanielS) 1 de febrero de 2017