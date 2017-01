El grupo chino Wanda continua con su expansión «de película»

La multinacional Wanda, propiedad de Wang Jianlin, el magnate mas rico de China y popular en vuestro país por su colaboración en el Atlético de Madrid y del «culebrón» del edificio España, ha vivido desde su fundación en 1988 una expansión «de cine». Ese es, precisamente, el último enorme negocio de esta compañía, que nació de una firma inmobiliaria al borde de la bancarrota en la ciudad de Dalian, al nordeste de China. Tres décadas después, no solo es la mayor constructora privada del mundo, sino además el primordial distribuidor global de películas desde que adquirió en 2012 la cadena norteamericano de cines AMC. Distanciándose de sus competidores, su liderazgo se ha visto asegurado al adquirir esta semana Nordic Cinema Holdings, la cadena de cines mas significativo de Escandinavia y las repúblicas bálticas. Una intervención por la que ha desembolsado 865 millones de euros y que afianza además su posición como líder europeo en la exhibición cinematográfica. Con esta compra, y en apenas dos meses, Wang se ha transformado en dueño de 361 cines y 2.262 salas de exhibición de Europa después de que, en noviembre del año pasado, pagara 1.117 millones de euros para hacerse con la cadena Odeon & UCI Cinemas Group. Nordic, cuya sede central se localiza en Estocolmo, opera 118 salas y 664 pantallas con capacidad para 68.000 espectadores, liderando la exhibición cinematográfica en Suecia, Finlandia, Estonia, Noruega, Letonia y Lituania. Además, tiene fundamentales participaciones en Dinamarca. La intervención aún tiene que ser aprobada por la Dirección General de la Competencia europea lo que, segun fuentes de Wanda, podría producirse durante la 1ª mitad de este año. Antes de esta adquisición, AMC ya era el mayor distribuidor de Europa con 243 cines y salas de exhibición en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Italia, Portugal y España, donde opera bajo la marca Cinesa. Enriquecido gracias al «boom inmobiliario» construido en su país, Wang Jianlin fue apto de pagar en 2012 unos 2.400 millones de euros por la cadena AMC, la mayor adquisicion de una compañia norteamericano por parte de una china hasta entonces. Controlando el 13% de las salas de exhibición en Estados Unidos y el 6% de China, Wanda se hizo en 2015 con la cadena australiana de cines Hoyts y ahora continua su expansión por Europa. Además, sus negocios cinematográficos no se han ceñido solo a la distribución, ya que el año pasado compró los analisis Legendary por 3.200 millones de euros y se alió con la productora Sony® Pictures para participar en sus películas tras fallar sus intentos por adquirir una parte del accionariado de Paramount. Con un patrimonio superior a los 25.000 millones de euros, Wang Jianlin además esta construyendo sus propios analisis en la ciudad del cine de Qingdao, al este de China, donde se rodarán coproducciones con el extranjero. Su objetivo es muy claro: mientras la «burbuja inmobiliaria» se continua deshinchando fuera de las enormes ciudades chinas, su taquilla no hace mas que ampliar y es ya la segunda del mundo con mas de 6.000 millones de euros recaudados en 2015. Con el progreso economico de China y el auge de su clase media, cada vez mas numerosa y con antojos globalizados, es solo cuestión de tiempo que el país mas poblado del mundo sustituya a Estados Unidos como mayor comercio cinematográfico del planeta. Y allí estará Wanda, como exhibidor y productor, gracias a su expansión de película.

