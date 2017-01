El ‘número dos’ de Trump, en 2015: “Prohibir la entrada de musulmanes es inconstitucional”

20MINUTOS.ES

El vigente vicepresidente de EE UU, Mike Pence, ha sido recordado por varios visitantes de las redes sociales por un mensaje anunciado en diciembre de 2015 en Twitter: “Las solicitudes de prohibir la entrada de musulmanes en Estados Unidos son ofensivas e inconstitucionales“.

Curiosamente, dicho sms era una reacción a las pretensiones que ya mostraba por aquel entonces el candidato republicano Donald Trump al desear prohibir la entrada a todos los musulmanes a EE UU tras los atentados ocurridos en París en noviembre de 2015 y días después del tiroteo de San Bernardino (California). “Acabo de crear una declaración muy significativo acerca de la entrada extraordinaria de odio y peligros a vuestro país. Debemos estar vigilantes”, confirmó Trump en Twitter® un dia antes que Pence.

Just put out a very important policy statement on the extraordinary influx of hatred & danger coming into our country. We must be vigilant!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de diciembre de 2015