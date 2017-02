El Senado confirma a Tom Price como secretario de Salud, encargado de desmantelar el «Obamacare»

El cirujano ortopédico y congresista republicano Tom Price logró este viernes un discreto apoyo del Senado de Estados Unidos para convertirse en el nuevo secretario de Salud del Gobierno de Donald Trump, un cargo desde el que dirigirá el desmantelamiento de «Obamacare», el legado mas valioso de Barack Obama. El trámite de la confirmación en el Senado fue un acceso repleto de espinas para Price, al que los demócratas obstaculizaron cada paso hasta llegar a la votación de este viernes, de madrugada, de la que salió con un margen de 52 a favor (todos los republicanos) a 47 en contra, el mismo efecto del miércoles para el fiscal general, Jeff Sessions. Tan solo la secretaria de Educación, Betsy DeVos, lo tuvo mas complicado tras necesitar el socorro del vicepresidente de EE.UU. y director del Senado, Mike Pence, para decantar un empate a 50 propiciado por el voto opuesto de 2 senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski. Otros trece nominados siguen recorriendo sus particulares sendas de espinas en el SenadoTranscurridas 3 semanas en el cargo desde que fue investido director el 20 de enero, Trump ha visto solo la confirmación de ocho de sus nominados para formar el Gobierno, mientras que otros trece siguen recorriendo sus particulares sendas de espinas en el Senado. Se intenta de una circuntancia insólita ya que comúnmente los candidatos a ocupar un cargo de tal importancia suelen ser aspirantes que puedan contar con el consentimiento de ambos partidos. A Price, los demócratas lo boicotearon 1° en el Comité de Finanzas del Senado, del que se ausentaron para eludir un quórum con el que la totalidad republicana pudiese darle luz verde en el 1° de los 2 trámites en la Cámara Alta, unas maniobras muy criticadas por Trump. Los demócratas reclamaban mas explicaciones por la supuesta compra de acciones de unas farmacéuticas que desarrolló Price días antes de ayudar una legislación en el Congreso que las beneficiaría, por lo que le acusaron de crear un mal uso de información privilegiada. Los republicanos acordaron finalmente convertir las normas permanentes del comité y aprobaron a Price en ausencia de legisladores demócratas, una maniobra que usaron después para otros nominados. Ya en el pleno y pese a la totalidad republicana, los demócratas se turnaron en una maratón de intervenciones para agotar las horas de debate y dejar constancia de su desacuerdo con el perfil del candidato, que será el brazo ejecutor de la derogación de la reforma sanitaria de Obama, un hecho que les duele especialmente. Como congresista, Price propuso revisar las ayudas médicas a las individuos mayoresEl senador demócrata Sherrod Brown recordó que, como congresista, Price propuso revisar las ayudas médicas a las individuos mayores, en parte incrementando la edad a la que se podría comenzar a gozar de dicho software por encima de los 65 años. «Conozco a varias individuos que trabajan, que están de pie todo el día» en empleos que requieren un sacrificio fisico y «no pueden trabajar hasta que tengan 67 o 70 años (y no disponer de ayuda médica)», adujo Brown, quien tachó la oferta de Price de «inmoral». Los republicanos, sin embargo, rechazaron las críticas contra el aspirante y defendieron que esta bien cualificado para el puesto, además de criticar la tactica demócrata de demorar la confirmación. «Probablemente tiene mas conocimiento sobre vuestro metodo de interés médica que nadie en la Tierra», alegó el republicano Orrin Hatch. Críticas parecidas recibieron los demócratas por parte del además republicano John Cornyn: «Ralentizar el proceso de confirmación con el único propósito de demorarlo creo que desconoce el mandato que recibimos el ocho de noviembre del pueblo norteamericano cuando votaron por el cambio». «Después de que todas las preguntas se han hecho y toda la exploración se ha llevado a cabo, retrasar por retrasar no funciona a ningun propósito útil», insistió. El siguiente nominado en recibir la confirmación del Senado, si no cambian los planes, será el multimillonario Steven Mnuchin como nuevo secretario del Tesoro el siguiente lunes.

