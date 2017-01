El supuesto asesino de Quebec es canadiense y “fan de Le Pen”

20MINUTOS.ES

Canadá amaneció este lunes sobrecogido al saber que 6 individuos habían perdido la vida y 8 habían efecto heridas —cinco en estado crítico— en un tiroteo contra un centro religioso de la ciudad de Quebec.

La Policía imputó a Alexandre Bissonnette, quien la Policía cree que es el único sospechoso del ataque, 6 cargos de asesinato en 1° grado y 5 de intento de asesinato por el combate a tiros en la noche del domingo contra una mezquita de la ciudad de Québec.

#Breaking Bissonnette charged with 6 counts of murder, 5 counts of attempted murder, in Quebec mosque shooting https://t.co/avICJfmxOC pic.twitter.com/wZ2H7ZrLI5

— TorontoStar (@TorontoStar) 30 de enero de 2017