“Estoy cumpliendo un sueño”: Juan Sebastián Cabal

Cuarenta y 3 años tuvieron que suceder para que un tenista colombiano volviera a conquistar un titulo de Grand Slam. La histórica actuación la obtuvó en la madrugada de este domingo el caleño Juan Sebastián Cabal, de 30 años, en el concurso de dobles mixtos del Abierto de Australia, junto a la veterana norteamericano Abigail Spears, de 35 años.

Cabal, del dispositivo de Colsánitas y quien siempre hace pareja con su compatriota Robert Farah, emuló a Iván Molina, hoy de 70 años, quien en 1974 conquistó la corona en el dobles mixto de Roland Garros al lado de la norteamericano de principio checo Martina Navratilova.

Cabal repitió titulo para Colombia al vencer en la enorme final a la pareja conformada por el croata Ivan Dodig y la india Sania Mirza en 2 sets con parciales de 6-2 y 6-4. Esta fue la tercera final alcanzada por un colombiano en un Grand Slam, despues de las registradas el año pasado por Robert Farah en Wimbledon (en pareja con la alemana Anna Lena Groenefeld) y del propio Cabal en el dobles masculino de Roland Garros 2011 (en pareja con el argentino Eduardo Schwank).

Profesional desde 2005, Cabal habló así para la administración Efe desde Melbourne.

¿Es consciente de que en su hoja de vida acaba de quedar registrado un titulo de Grand Slam?

Sí y estoy muy contento, porque es el fruto de varias horas de trabajo y de sacrificio, y feliz sobre todo por Abigail. Sé lo que va a representar ese titulo para ella en su último año. Si es que no la convenzo de que vuelva.

Tuvieron que suceder mas de 4 décadas para que un colombiano volviera a vencer un grande…

Robert Farah y yo hemos estado cerca en los últimos años, en Roland Garros y en Wimbledon, sin embargo por suerte ahora me tocó a mí disfrutar. La historia y los récords están para romperlos y esperemos que no sea el último. Esperemos que lo complicado sea sólo la 1ª vez y ojalá se vuelva rutina y no haya que permanecer mucho tiempo para otro.

¿Hubo alguna tactica con Abigail Spears para vencer el duelo final?

Teníamos un plan de trabajo muy claro, sabíamos lo que teníamos que crear y simplemente lo mantuvimos. Las variables que pudiera haber durante el encuentro las manejamos bien, y tuvimos que variar poco. Simplemente salimos a realizarlo y a disfrutarlo.

La tribuna lo alentó mucho durante el partido.

Fue impresionante, sentí mucho cariño. Había mucho colombiano en las tribunas. Por eso estoy tan feliz y quiero agradecer a todo el público que vino hasta aquí, y a toda Colombia.

¿Cómo han celebrado en su país?

He recibido varios mensajes, sin embargo sólo he conseguido contestarle a mi familia, para decirles que todo estaba bien, que he estado un poco ocupado. Que descansaran y que mañana podríamos hablar mejor.

¿A quién le dedica este histórico triunfo?

A mucha gente. Esto significaba mucho para todos nosotros. Obviamente va para toda Colombia, que nos apoya en las buenas y en las malas. Especialmente a Colsánitas, que nos apoya y que ha hecho demasiado por nosotros.

¿Y pensar que estuvo a punto de retirarse?

La masa que me conoce bien sabe que hace 11 o 12 años tuve una lesión suficiente grave, que casi me hace retirarme. Gracias a Colsánitas, que lleva 15 años apoyándome e hicieron un buen trabajo. Si me hubiesen dicho hace 12 años que iba a estar aqui celebrando un titulo de Grand Slam, no lo creería. Se lo dedico a todas esas individuos que han trabajado conmigo desde hace 15 años, que saben todo lo que hemos luchado y trabajado para estar aqui hoy, y a toda mi familia, a mi pareja y mi hijo, que están en home apoyándome.

¿Soñó con este momento?

Lo soñaba, todo el planeta lo sueña, sin embargo uf, hay mucho del dicho al hecho, como se dice. Hoy estoy cumpliendo un sueño y confio poder darle varias alegrías mas a Colombia y a toda esta gente.

