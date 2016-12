El ex gerente general de Kimberly Clarck Chile, Gonzalo Eguiguren, salió a defenderse con uñas y dientes despues de que en la delación compensada presentada por CMPC por la bullada colusión en el Congortgate, saliera hablado dentro del otro arreglín que se llevó a cabo, en esta oportunidad, dentro del comercio de los pañales para bebé.

A través de una declaración enviada a La Tercera, el ex ejecutivo de la multinacional señaló que “la novedad aparecida en los medios el dia de ayer, es un grave combate a mi honra que se basa en meras conjeturas consignadas en una exploración que llevó adelante la FNE, de la cual no soy parte, y en la cual nunca he sido citado a declarar”.

El vigente director de LarrainVial Asset Management agregó que “debo rechazar tajantemente esas imputaciones que se me crean sin motivo alguno. No hay ni existe antecedente alguno que justifique lo señalado”.

A renglón seguido, fue enfático en mostrar que “niego absolutamente haber participado o tenido algún convenio de alzas de precios o conocimiento respecto al mismo; como además niego haber tenido intercambio de información de alzas de precios; y menos todavía haberme coordinado en la colaboración de tareas promocionales que afectaran al negocio de pañales”.

“Debo mostrar que en mi vida profesional, nunca he amparado las malas practicas y nunca lo haré”.

The post(noticia) Ex gerente general de Kimberly Clark se defiende con uñas y dientes tras destape de la colusión en los pañales appeared first on The Clinic Online.

Chilean News – The Clinic Online