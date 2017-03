Fenónemos paranormales en domicilio de Puerto Montt

Fenómenos extraños en domicilio de Puerto Montt, Chile.

Carabineros realizaron un inaudito procedimiento por “actividades paranormales” dentro de un domicilio en el lugar de Alerce, en la comuna de Puerto Montt.



Conforme a los primeros antecedentes, los oficiales atendieron a un supuesto llamado de incendio, no obstante, pudieron revisar que esa situación de incendio en el lugar no ocurría.

Lo atractivo es que las personas alrededor del lugar confirmaron ser testigos presenciales de objetos que volaban y flotaban en la casa del fenómeno paranormal, con lo que los carabineros entraron a la residencia.

Los carabineros mantienen que, al instante de entrar, fueron atacados por un cuchillo que supuestamente brincó de la nada.

“Al entrar al domicilio logramos darnos cuenta que de manera inexplicable lanzaban objetos desde el entretecho. Del mismo modo una vez que abrí la puerta para salir, un gran cuchillo de unos quince centímetros pasó por al lado de mi espalda. Merced a Dios tenía el chaleco que me protegió, con lo que no se generó ninguna lesión. Últimamente se pudo ver humo. No había absolutamente nadie al interior”, señaló el cabo 2º Olavarría, de la 7ª Comisaría de Alerce.

El carabinero añadió que “hay ciertos plumones quemados, como también objetos en el suelo, como lámparas que estaban quebradas y caían desde el techo”.

Funcionarios municipales asistieron a la situación para acudir a la familia perjudicada, quienes no pasar la noche en la casa por lo sucedido, con lo que van a recibir ayuda en una sede social.

“Está sucediendo una actividad que es de carácter absolutamente paranormal. Una familia se ve atemorizada en su propia casa por eventos inexplicables que hace días ocurrían y que en la actualidad han alcanzado su actividad paranormal más fuerte, lo que significó que respondiéramos al llamado como municipalidad para lograr acudir a la familia”.

Al sitio asistieron sacerdotes y evangélicos. “Saltó un cepillo dental, sin que hubiese una situación lógica. Soy totalmente testigo de lo ocurrido”, narró Sánchez.

El municipio señalo que Carabineros ya no se atreve a revisar nuevamente el domicilio, por la inexplicable situación que ocurre en la casa, que, hasta el momento, no se ha podido revelar alguna explicación lógica de lo que esta sucediendo actualmente en el lugar.

Lo que está ocurriendo en el lugar ha llamado la curiosidad de los vecinos más cercanos del lugar, que se han aglomerado en una gran cantidad de personas -cerca de doscientos- alrededor a esta casa.

La situación fue capturada en vídeo y compartida en las redes sociales a través del portal de Fb Puerto Montt Informa, y miembros del grupo compartieron un extracto, donde aparecen actividades paranormales de forma evidente y registrados en vídeo.

⚠VIDEO | Streaming por Facebook “Puerto Montt Informa” muestra un extraño objeto ser arrojado dentro de la casa en Alerce (P. Montt)-Chile. pic.twitter.com/1oJGSm063D — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 27 de febrero de 2017

Caso Paranormal en Puerto Montt (Invoqué al diablo Full) pic.twitter.com/x7OCyOGzym — Andrés Lagos (@andresslagos) 27 de febrero de 2017

Exclusivo vía Chile Noticias