François Fillon no alcanzaría la segunda vuelta, según una encuesta

El candidato presidencial por Los Republicanos en las elecciones francesas François Fillon, que se ha visto envuelto las ultimas semanas en un escándalo que involucra a su esposa, no llegaría la segunda vuelta en los comicios presidenciales, tal y como muestra este sábado una encuesta. La muestra de BVA sobre finalidad de voto confirma la caída del ex 1° ministro galo, desde que el pasado 25 de enero saliera a la luz la polémica acerca de los empleos ficticios de su mujer en el Parlamento. Esta encuesta otorga al candidato liberal entre un 18 y un 20 por ciento de los votos en la 1ª vuelta, el siguiente 23 de abril, por atras de la ultraderechista Marine Le Pen con el 25 por ciento y del centrista Emmanuel Macron, que recabaría entre el 21 y el 22 por ciento. En segunda vuelta, Le Pen perdería ante Macron con un 34 por ciento frente a un 66 por ciento, ha presentado la encuesta. Si fuera Fillon quien accediera a la segunda vuelta, Le Pen además caería ante el candidato republicano por 20 puntos de diferencia, un 40 por ciento ante un 60 por ciento. Otra encuesta, elaborada por Ifop-Fiducial para Sud Radio, I-Télé y ‘Paris Match’ y publicada este viernes sitúa a Le Pen en cabeza, con una finalidad de voto del 25 por ciento. Macron obtendría el 20,5 por ciento de los sufragios, 2 puntos por encima de Fillon. Escándalo de la mujer de Fillon El ex 1° ministro se localiza inmerso en unas investigaciones por los supuestos empleos ficticios de su mujer, Penelope Fillon, que se habría embolsado cientos de decenas de euros gracias a un contrato como asistente parlamentaria de su marido. Tanto Fillon como su mujer, Pénélope, han sido interrogados por la Policía por los supuestos empleos ficticios de ella en los que habría cobrado hasta 900.000 euros. Aunque la legislación francesa no prohíbe la contratación de familiares a los parlamentarios, en el caso de la mujer de Fillon se analiza si realmente ejerció la tarea por la que cobraba. El ex 1° ministro ha insistido en que sí trabajó como asesora y ha denunciado lo que considera una «calumnia». Según otra encuesta, un 70 por ciento de los franceses desean que Fillon se retire y deje paso a otro candidato tras verse sumido en esta polémica.

