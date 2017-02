Graban a una mujer que insulta a 2 ciudadanas extranjeras en una farmacia

Un vídeo viral que actualmente circula en las redes sociales muestra a una mujer chilena insultando a 2 personas extranjeras, empleadas en una farmacia de Salcobrand de Providencia, en la zona Metropolitana.

Las imágenes de este video han sido compartidas más de 10 mil veces. Además de esto, habrían sido grabadas por una de las mujeres que estaban siendo agredidas de forma verbal.

Todo esto ocurrió el jueves pasado y afectaron a una ciudadana brasileira y una venezolana. En el vídeo se alcanza a ver que la mujer, súbitamente elevaba la voz y afirmaba “usted, la mejor cosa que puede hacer es irse de esta farmacia, señora. ¡Váyase a su país!”.

A su lado, se ve un hombre que al parecer tendría alguna relación, que asimismo hizo ciertos comentarios de xenofóbicos. “Estamos cagad… de negros, haitianos, colombianos, brasileños”, comentó.

las dos personas, en evidente estado de ebriedad, habría ingresado al reciento a hurtar a la farmacia. Una fuente reservada, testigo de lo ocurrido, comentó que entró “una señora de forma violenta. Se fue a los productos de bebé y se guardó en su cartera un perfume y un aceite de bebé”.

Tras lo ocurrido, el guardia de seguridad del lugar -quien se refleja en el vídeo- efectuó los protocolos de rigor y alertó a la jefe de la sucursal, la brasileira. Ahí empezó la irá de la mujer.

“La señora halló inusual que una venezolana le dijera qué realizar”, afirmó la testigo. Así, se puede oír en el vídeo que empezó a chillar “Quiero que esta hueo… me de las excusas pertinentes (…) deseo que acá me den las excusas por estar con gente extranjera, en lugar de un chileno. ¡Yo deseo un chileno!”.

Especifican, además de esto, que el vídeo solo grabó poco más de un minuto, a pesares que el accidente duró aproximadamente una hora.

Prácticamente al acabar, las empleadas decidieron acudir a Carabineros de Chile, con lo que, conforme comenta la fuente, “el esposo de esta señora le pedía los datos a las farmacéuticas por el hecho de que deseaba deportarlas a su país natal”.

Desde Carabineros de Chile notificaron que la pareja no fue detenida pues, técnicamente, no hurtaron, pues los artículos no salieron del reciento.

Sin embargo, sí les efectuaron un control de identidad, les cursaron una multa por estar en estado de ebriedad en la vía pública y se efectuó la demanda pertinente por los hechos.

La Compañía de SalcoBrand notificó que tomaron perseverancia de los hechos y que en las siguientes horas se alertaran sobre las medidas que tomaran al respecto para resguardar a sus trabajadores. Además de esto, aclararon que trabajan en el marco de un protocolo de rigor estricto.

