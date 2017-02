Históricos de Ciudadanos tratan de evitar el «giro a la derecha»

La IV Asamblea General de Ciudadanos esta pasando casi desapercibida en comparación con la circuntancia interna de Podemos o del PSOE. Pero es un congreso vital para Ciudadanos, en el que rubricará el tránsito de partido regional a partido nacional. Aunque ya lleva casi 3 años en el ámbito de la política nacional, sus estatutos y sus estructuras son aún las de los tiempos fundacionales. Con Albert Rivera recién elegido director del partido en unas primarias en las que consiguio el 87% de apoyo de los militantes sin embargo con una baja participación(34%), la Asamblea no tiene enormes incentivos para el enorme público. Pero en ese tránsito de la adolescencia política a la madurez, Ciudadanos se ha embarcado en una redefinición ideológica que ha producido fundamentales tensiones con un núcleo significativo de afiliados, afincados principalmente en Cataluña y caracterizados por ser y estar capitaneados en su mayoria por históricos del partido, varios de ellos socios desde la fundación, en 2006. En la ponencia de ideario elaborada por la dirección, se define a Ciudadanos como «liberal-progresista», eliminando la mención al «socialismo-democrático» que esta presente en el ideario original aún vigente. La dirección obtendrá que crear frente a una enmienda a la mayoria de su ponencia de ideario planteada por el clan «Mejor Unidos». Esta plataforma lanzó un serio anuncio al líder al alcanzar un compromisario mas (27) que los que fueron elegidos bajo el paraguas de la candidatura de Rivera (26). Este clan esta impulsado por el antiguo numero 2 del partido, Jordi Cañas. Otro de sus rostros visibles es el diputado autonómico catalán Sergio Sanz, que como socio del Consejo General ya estuvo a punto en diciembre de tumbar la ponenecia de la dirección. Su enmienda salió derrotada por 20 votos a 23. Este clan se opone a este campo porque sospechan que significa «estrechar el campo ideológico del partido» y alejarse de las aspiraciones a la centralidad. Creen además, que Albert Rivera esta tratando consolidar el espacio electoral del partido en el centro-derecha. «No hay fundamento para el cambio. Hemos aumentado y cohabitado por nuestra capacidad para representar una ideología amplia», muestra un socio de este grupo. Opinan así inclusive algunos consejeros y cargos públicos que sin definirse como socialdemócratas entienden que esa pluralidad era «una riqueza» del partido. Tanto desde «Mejor Unidos» como desde la dirección aseguran que las expectativas de transaccionar las enmiendas y eludir la votación no son muy altas. La Asamblea se divide en 3 ponencias, y en esta de ideario la dirección va a ubicar a Albert Rivera y a Juan Carlos Girauta para defender el cambio en la definición. Una de las aspiraciones de estos compromisarios es que la votación sea secreta y no a mano alzada. Lo será si lo pide un 5° de los compromisarios.

