‘Impeachment’ a Donald Trump: ¿el último recurso para acabar con su presidencia?

Todavía no ha llegado y ya son varios los que quieren que se marche. Tanto, que la frase ‘impeachment’, esa que se refiere al proceso que podría forzar su dimisión, le acompaña inclusive desde antes de ser elegido. Ese es el panorama que rodea a Donald Trump a menos de una semana de que asuma el cargo de director de EEUU. Y las polémicas que no paran de florecer a medida que pasan los días no es que le ayuden precisamente.

Uno de los pocos que sí creyeron que Trump ganaría y que se atrevieron a decirlo públicamente esta el profesor de la Universidad de Washington Allan Lichtman. Lleva 32 años acertando el nombre de los que serían los inquilinos de la Casa Blanca y esta vez además atinó. Ahora acaba de crear otra predicción en The Washington Post: “Los republicanos no quieren a Trump como presidente, porque no pueden controlarlo. Es impredecible. (…) Estoy seguro de que Trump dará motivos para su destitución, ya sea creando algo que ponga en peligro la protección nacional o porque ayude a su bolsillo”.

Entonces, ¿si prosperase un ‘impeachment’ a Donald Trump esto implicaría su final? La respuesta es no. El proceso es largo y que se inicie no tiene que representar el final de la presidencia del magnate.

EL PROCESO DEL ‘IMPEACHMENT’ a) CONGRESO 1.- Este juicio político muestra recogido en la Constitución de EEUU, que decide que el director y vicepresidente y cualquier cargo electo de EEUU serán retirados de su cargo por ‘impeachment’ “en casos de traición, soborno u otros delitos graves y faltas”.

2.- Al ser los terminos “delitos y faltas” suficiente ambiguos, se solicita un convenio político. La decisión de poner en marcha el proceso recae en el Congreso y en un consenso entre sus miembros de que el director en cuestión se ha pasado de la raya.

3.- Si hay consenso, el director del comité judicial de la Cámara pone en marcha una exploración sobre las oportunidades del ‘impeachment’.

4.- Si el comité así lo valora, plantea al resto de la Cámara de Representantes los cargos del ‘impeachment’ y la Cámara debate y vota en cada uno de los ‘artículos’ del ‘impeachment’, es decir, en cada uno de los cargos.

5.- Con una mayoria simple que considere uno solo de los cargos susceptible de ‘impeachment’, el proceso sale adelante y el director resulta imputado. b) SENADO 1.- Empieza el juicio en el Senado.

2.- El director no suele comparecer, sino que esta representado por sus abogados. Son ellos los que se enfrentan a la preguntas del fiscal, que a su vez ha sido elegido por la Cámara Baja entre sus representantes.

3.- El juez del juicio es el director del Tribunal Supremo y todos los congresistas crean de jurado.

4.- Los senadores son los que votan si el director debe dejar el cargo. Se exigen 2 tercios de la mayoria del Senado para echar a un director del Despacho Oval.

Sólo hace falta echar un mirada a la historia nueva para percatarse de que, ni con un ‘impeachment’, hay garantías de que Trump deje el cargo. Sólo 2 presidentes de Estados Unidos se han enfrentado a este procedimiento. El primero, el demócrata Andrew Johnson lo hizo en febrero de 1864, cuando fue acusado por destituir a su Secretario de Guerra, Edwin M. Stanton. El mas nueva lo sufrió el además demócrata Bill Clinton, en diciembre de 1998, por la polémica suscitada por el caso Lewinsky y por haber mentido en las sesiones de dominio del Congreso sobre este asunto. Ambos procesos fueron aprobados por la Cámara de Representantes, sin embargo rechazados por el Senado. En 1974, el Congreso iniciaba los preparativos para un ‘impeachment’ al director Richard Nixon cuando el republicano presentó su dimisión por el escándalo del caso Watergate.

Y entonces, ¿qué pasa con Trump? ¿Cumple los requisitos? Hasta el dia de hoy ha dado ya motivos de sobra para que se inicie el proceso en su contra, sin embargo juega con un factor a su favor: su partido, el republicano, tiene la mayoria en las 2 Cámaras, lo que dificultaría que el ‘impeachment’ saliera adelante. “Trump sabe que juega con ventaja. Los republicanos son un partido muy unido, por lo que sería extraño que se la jugaran ahora, les perjudicaría mucho. Tiene que suceder algo muy obeso -más aún- para que den el paso. La clave puede estar en sus negocios”, expone a El Huffington Post Alana Monceri, profesora de la Universidad Europea de Madrid. Otra cosa distinta es qué pasará en 2018, cuando los demócratas tendrán la posibilidad de recuperar el dominio de la Cámara.

Los próximos días serán, sin duda, críticos. Trump continua sin exhibir su declaración de la renta y el hecho de que durante la primera rueda de prensa que ofreció desde su elección dijera sin tapujos que si quisiera podría liderar sus industrias y ser “presidente al mismo tiempo”, dice mucho de sus intenciones. De instante ha informado que ha cedido el “control total” de su imperio inmobiliario a sus 2 hijos varones, Eric y Donald Jr, y considera que con eso ya evitará los enfrentamientos de intereses con su nuevo cargo de director de Estados Unidos. Sin embargo, ahí esta la Constitución, en la que se prohíbe muy claramente que cualquier persona con un cargo electivo perciba “emolumentos” -una remuneración complementario que pertenece a un cargo o empleo- provenientes de paises extranjeros. Esto hace que la alternativa ideal pase, para Moceri, porque Trump venda su Organización. “¡Si hasta Jimmy Carter tuvo que vender su finca familiar para asumir su cargo o, Rex Tillerson, nominado por Trump para ser secretario de Estado, esta vendiendo sus acciones en Exxon Mobil!”, agrega esta analista.

El director electo de Estados Unidos tiene, a dia de hoy, colaboración en 500 industrias ubicadas en distintos países, por lo que hay quien estima que puede utilizar su nuevo cargo para beneficio propio o de sus socios. Trump insiste en que se alejará de sus negocios, sin embargo maestros en ética consideran que podría sentirse tentado de adaptar las normas, los impuestos y la política exterior del país para beneficiarse él mismo o a sus miembros comerciales. Otros gobiernos podrían tratar de influenciarlo favoreciendo o perjudicando los negocios que pueda tener en esos países.

La gestión de sus negocios continua siendo, por tanto, un interrogante demasiado enorme como para que pase inadvertido y no genere desconfianza. De ahí que, junto a las polémicas que suma desde el mismo dia que avisó su candidatura -allá por julio- crean que ‘impeachment’ siga apareciendo vinculada a su nombre. Pero la historia ya ha comprobado que es difícil aventurar qué puede pasar. Eso sí, Trump va sumando cada vez mas puntos para que se abra el juicio contra él y, si continua como hasta ahora, tarde o temprano se iniciará el proceso. Otra cosa será el desenlace… Ya se sabe, contamos de Trump y con él todo puede pasar.

