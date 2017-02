Inca y Rayas: la pareja más longeva de pingüinos madrileños

Lo han tenido todo en contra. Ambos son machos y sus cuidadores los han deseando cruzar con otras hembras. Pero nada ha conseguido romper esta pareja desde que Inca y Rayas aparecieron al zoológico madrileño de Faunia. Fueron los primeros ejemplares de pingüino Papúa –conocidos además como «Juanito» o Gentoo– que habitaron el ecosistema polar de este parque en 2004. Su historia, la mas longeva entre el centenar de ejemplares que conviven en el recinto, es durante estos días previos a San Valentín el ejemplo para explicar el singular y leal comportamiento que adoptan estas aves una vez que eligen un compañero con el que colaborar su vida. Inca tiene 17 años y Rayas 15. Ambos se acercan a la edad media maxima que suelen vivir. «Es cierto que en cautividad su esperanza de vida aumenta considerablemente», expone a ABC Yolanda Martín, encargado del ecosistema polar de pingüinos de Faunia. Esta apasionada de estas aves expone el singular hecho de que ambos sean machos: «En el planeta animal no se entiende como un comportamiento homosexual. De hecho es suficiente frecuente». Su relación es tan resistente que, inclusive han deseando ser progenitores. «Les pusimos un huevo y lo incubaron como si fueran un macho y una hembra. Pero el huevo no resultó fertil finalmente», cuenta. «Este año intentaremos ponerles de nuevo un huevo para que lo incuben», avanza. «Hace un tiempo intentamos juntarlos con hembras, sin embargo las rechazaron. No hay nada que les separe», expone Yolanda mientras muestra como Inca defiende el nido ante la presencia de las cámaras. Junto con ellos, conviven otras especies: barbijos, reyes y salta rocas. La curiosa historia de 2 viudas Ninja y Flipper, pareja de pingüinos salta rocas- DE SAN BERNARDO «Lo mas usual es que cuando un pingüino muere, su pareja se aparte del grupo, deje de alimentarse y fallezca poco tiempo después», comenta Yolanda. Sin embargo, hay casos curiosos como los de Francisca y Byron, 2 pingüinos hembra de la especie barbijo que se crean compañia desde que sus respectivos machos fallecieron. «Tienen 30 años. Son ancianitas. Están siempre juntas y casi no se mueven del sitio», explica. La otra pareja famosa –esta sí, macho y hembra– del ecosistema polar la conforman Flipper y Ninja. Dos escurridizos pingüinos salta rocas que huyen despavoridos de las cámaras para refugiarse en el agua. «Tienen mucho caracter, pese a que aqui los que mandan son los barbijo», aclara. Yolanda Martín, rodeada de pingüinos en Faunia- DE SAN BERNARDO Un San Valentín muy animal Charlas educativas sobre la reproducción de distintos especies y una cena especial, este sábado once de febrero, serán varias de las románticas propuestas para vivir en dinastía y en pareja el siguiente San Valentín en Faunia. Un recorrido especial dará a saber algunos de los misterios de la fauna del parque y las primeras cópulas del invierno a través de conversaciones educativas, además el domingo, a las que el público podrá asistir de forma gratuita. Este plan diurno dará paso a una cena especial por San Valentín con bienvenida especial en el Ecosistema Polar de Faunia, el sábado once de febrero, a partir de las 20 horas, donde los enamorados conocerán los hábitos de los pingüinos y la resistente unión que se constituye entre estas aves acuáticas cuando comparten el mismo nido. La romántica velada servirá para concienciar al público sobre la importancia de los programas de conservación que aceptan la cría y reproducción en Faunia de especies como el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), actualmente, en estado vulnerable, que coincide con la 1ª puesta de un huevo de Humboldt esta temporada. Como antesala a la cena de San Valentín que se desarrollará en la sala Hacienda, los asistentes aprenderán a cuidar los Polos, con acciones que eviten el calentamiento global «como apagar todos sus dispositivos electrónicos, después de una noche romántica» y descubrirán algunos fragmentos sobre la vida en pareja de estas aves acuáticas durante el periodo de reproducción y cría, cuando ambos incuban en común el huevo hasta su eclosión repartiéndose por equivalente el cuidado y alimentación del polluelo hasta el 1° año de vida, cuando abandona el nido y la pareja retome su vida en pareja.

