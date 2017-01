Jugador chileno Luciano Cabral se entregó a la policía por asesinato en Argentina

A eso de las 19:00 de ayer el gamer de fútbol chileno-argentino Luciano Cabral se entregó a la guardia en la localidad mendocina de General Alvear, por ser sospechoso del asesinato de Joan Villegas Gualpa, de 27 años, sucedido el pasado domingo en esa misma ciudad durante una riña. Villegas murió desangrado y con hundimiento de cráneo tras ser golpeado por algunas personas, entre las que presuntamente podría haber estado el futbolista nacional.

El ex seleccionado chileno sub 20, que recientemente milita en el Atlético Paranaense de Brasil, pasó la noche en el calabozo de la comisaría tras presentarse espontáneamente a las autoridades. Si bien el juez que lleva la causa libró una orden de arresto en su contra, fue él motu proprio quien decidió entregarse. El padre de Luciano, José Cabral, esta imputado por el mismo caso y además se localiza detenido.

Luciano Cabral ha sonado resistente durante los últimos días como factible refuerzo de la Universidad de Chile, debido entre otras cosas a que no ocupa cupo de extranjero. Sin embargo, ahora tendra permanecer a que el juez de la causa resuelva su circuntancia y determine si lo imputará o no por homicidio. Su jurista ha indicado que el ex Argentinos Juniors desea prestar declaración, ya sea que lo imputen o lo dejen como testigo del caso. El juez tiene plazo de 24 horas desde la detención, prorrogable por otras 12, para definir qué hará procesalmente con el futbolista.

