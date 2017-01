La compra de vivienda estará libre de cargas en 9 de cada 10 parroquias

La «legislatura del rural», 3° mandato de Feijóo, comenzó con un aviso que, mas que eso, era una declaración de intenciones. Un adelanto histórico de las ayudas de la PAC europeas al que le siguieron otras medidas que aún están por concretar. Una de ellas se produjo ayer. El Gobierno gallego declarará al 93,7% de las parroquias de Galicia zonas libres de impuestos para la adquisicion de viviendas. La bonificación fiscal afectará a un espectro potencial cercano al 32% de la población. La Xunta persigue ampliar el atractivo del medio rural para instalarse y inventar version económica, como ya comenzó a trazar en el pasado. Según cifras oficiales dadas a saber por el poseedor del Ejecutivo autonómico, 68.000 gallegos ya se han beneficiado de la política de «impuestos cero» que su gabinete introdujo en las transmisiones patrimoniales de fincas rústicas, la adquisicion de suelo o la concentración parcelaria. Descargas tributarias que llegan, por ejemplo, al 99% de los ciudadanos que no pagan el impuesto de sucesiones. El próximo paso dado por el de Os Peares no es sino la ratificación de una promesa electoral que el PP había blandido en la campaña: crear que los jóvenes, las familias numerosas y las individuos con discapacidad accedan a una vivienda en el rural libre de cargas. El Consello de Goberno aprobó, a la espera de formalizar una ley, la regla de desarrollo de la norma, centrada en 3.462 parroquias del país y que se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG), previsiblemente, en la 1ª quincena de febrero. Por provincias, 1.251 núcleos se encuentran en la provincia de Lugo, 895 en Orense, 813 en La Coruña y, dentro de los límites de Pontevedra, 503. La hoja de ruta fiscal de la Xunta además asume cambios. En vez de tomar como medida de referencia el concello, el Ejecutivo reduce el espectro en la parroquia para no discriminar a aquellos estados considerados rurales sin embargo próximos a áreas metropolitanas muy pobladas. «Todavía hay una parte de Galicia que no conoce la exención», declaró Feijóo. Las zonas bonificadas por los «impuestos cero» serán todas aquellas consideradas «poco pobladas» por el Instituto Galego de Estatística (IGE), siguiendo los parámetros marcados por Bruselas. «Documentar es pagar» Núñez Feijóo busca con esta ampliación de su política que las operaciones en el medio rural no se detengan en el cuánto. Como «documentar es pagar», explicó, algunos traspasos y transmisiones de propiedad se producían a escondidas de la administración para no abonar los impuestos que pauta la ley. «Esto es un antes y un después para la circuntancia que vive una parte del rural gallego», perfiló. El panorama para la autonomía se agrava cuando, a la hora de consultar los catastros, se localiza con que «no siempre coinciden con la realidad». Fincas, montes e inmuebles pueden figurar a nombre de una persona que, en realidad, no es su verdadero propietario. «Estamos regularizando el territorio», concluyó el presidente, para cerrar otro artículo de la «legislatura del rural».

Última Hora