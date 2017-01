La toma de posesión de Donald Trump estará marcada por el boicot y el rechazo

DAVID MACIEJEWSKI | VÍDEO CARLOS GÁMEZ KINDELAN

Numerosos congresistas demócratas, entre los que se localiza el defensor de los derechos civiles John Lewis, no acudirán a la toma de posesión de Trump.

También se notará la ausencia de numerosas celebridades habituales en pasadas ceremonias de inauguración.

La Marcha de las Mujeres del sábado, el dia después de la investidura, será el mayor acto de protesta contra el 45º Presidente de los Estados Unidos.

Miles de manifestantes abren en Washington una semana de protestas.

Detenido en Miami un individuo que amenazaba con asesinar a Trump.

La toma de posesión del 45º Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, estará marcada por el rechazo de la oposición y el boicot de cuantiosos grupos contrarios al magnate. Al menos 52 de los 194 congresistas demócratas han publicado que no acudirán al evento, algo poco habitual en este tipo de ceremonias. También están convocadas manifestaciones durante y después de la toma de investidura. Este rechazo generalizado ha sido basado por los cuantiosos -ya practicamente innumerables- comentarios subversivos del que será Presidente de la 1ª potencia del mundo, así como los polémicos nombramientos de algunos cargos de su dispositivo de gobierno y la nueva crisis de los reportes rusos sobre los supuestos actos sexuales de Trump con prostitutas.

Uno de los casos mas recientes ha sido el altercado que tuvo hace unos días el magnate con John Lewis, un icono de la pelea de los derechos civiles negros, quien tachó al futuro Presidente de ser ‘ilegítimo’ por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales. Trump, en respuesta, publicó en su cuenta de Twitter® que Lewis era “solo charla, charla y charla, sin acciones ni resultados” y que el departamento de Georgia, donde simboliza al Congreso, estaba infestado de crimen. Lewis avisó que no asistiría a la toma de posesión, una decisión que compartirán cuantiosos representantes demócratas.

A la investidura sí que acudirán el ex director Bill Clinton y su mujer, la ex candidata demócrata Hillary Clinton, que olvidó las elecciones de noviembre frente a Trump. Asimismo estarán George W. Bush y su pareja Laura (Bush padre no podrá acudir por problemas de salud). Jimmy Carter además ha confirmado su asistencia a la ceremonia.

Durante el evento además se notará la ausencia de algunas estrellas musicales habituales en pasadas tomas de investidura, como Lady Gaga, Bon Jovi y Beyoncé. En contraposición, la soprano de 16 años Jackie Evancho, que se hizo famosa a través del torneo ‘America’s Got Talent’, se encargará de interpretar el himno nacional, uno de los instantes mas importantes del evento. La joven, que ha sido tachada de “traidora” en las redes sociales por aceptar al invitación, ha defendido que lo hace por su país y se siente orgullosa de ello.

El planeta del cine además ha cargado contra el Presidente electo durante los últimos meses. Especialmente conocida es la polémica que originó Meryl Streep durante la gala de los Globos de Oro cuando tachó a Trump de ser un individuo irrespetuoso, violento e intimidatorio. “Este instinto de humillar, cuando es ejercido por alguien público y poderoso, se filtra en la vida de todos; les da permiso para crear lo mismo”, sentenció Streep, a la que ultimamente Trump atacó a través de su cuenta de Twitter® tachándola de “actriz sobrevalorada”.

Aparte de las ausencias oficiales, esta previsto que cuantiosos colectivos se manifiesten antes, durante y después de la toma de investidura. Nueva York despidió ayer al director electo con una manifestación en la ciudad que reunió a decenas de personas, entre ellos dirigentes políticos y figuras del cine y la televisión. Robert De Niro pronunció unas frases durante la noche frente al Hotel Trump, en lo que fue un claro acto de protesta contra el nuevo Presidente.

El clan ‘Refuse Fascism‘ (Rechaza el Fascismo) organizó una protesta cerca del Lincoln Memorial (donde se da el concierto de bienvenida Make America Great Again) para que todos los contrarios de Trump puedan acudir y manifestarse en su contra. Por su parte, los grupos Inaugurate Resistance y #J20Resist han sumado en sus redes sociales unos 20.000 simpatizantes que, aseguran, van a asistir a la manifestación del dia 20 convocada en Washington, que intenta bloquear el camino a las individuos que pretendan acudir a la toma de posesión.

A las 13.15 del sábado esta prevista la Marcha de las Mujeres en Washington, que se espera sea la mayor acción de protesta de la semana, con una manifestación que comenzará en la base del Capitolio y a la que acudirán decenas de mujeres de diversos territorios para protestar contra el director entrante y para reivindicar algunos derechos civiles fundamentales. Personalidades como la comediante Chelsea Handler o la cantante Madonna apoyaron públicamente la marcha, a la que se estima acudirán unas 200.000 personas. Varias celebridades han confirmado su asistencia, entre ellas Scarlett Johansson, Frances McDormand, Julianne Moore, Cher y Katy Perry. A la convocatoria general se han sumado otras 616 a lo largo del país.

La agenda de la ceremonia de inauguración

Este jueves Trump comenzó su agenda de inauguración con la tradicional ceremonia de colocación de coronas en el cementerio de Arlington para honrar a los militares caídos, a lo que siguió la celebración de bienvenida “Make America Great Again”, un concierto multitudinario celebrado fuera del Lincoln Memorial.

Finalmente, a las 7 y media de la tarde, Trump, junto a Mike Pence y sus respectivas familias, llegaron en una cena a la luz de las velas en la Union Station de Washington, símbolo de agradecimiento a aquellos donantes que aportaron dinero para la inauguración. Según cifras estimadas, el evento costará alrededor de 200 millones de dólares, sin embargo esto puede variar dependiendo de la meteorología y del numero de individuos que asistan. La mayor parte del presupuesto esta dedicado a la seguridad, donde mas de 28.000 agentes de multiples agencias y instituciones establecerán un metodo de supervisión intensivo para que la transferencia de poderes se desarrolle sin incidentes.

A 1ª hora del viernes Trump realizará el desayuno tradicional en la Casa Blair con sus invitados. Pocas horas después, a las 8.30 (las 14.30 en España), el Presidente electo y su dinastía atenderán a un servicio religioso en la Iglesia Saint John Episcopal. Una hora después Trump y Obama se reunirán en la Casa Blanca con sus mujeres. Como es tradición, los 2 caminarán juntos por la Avenida de Pennsylvania hasta el Capitolio.

Un par de horas después, a las 11.30 (17.30), se realizará una ceremonia de juramentación con la presencia de funcionarios estadounidenses y otros mandatarios del ala oeste del Capitolio. Finalmente, alrededor del mediodía, el juez John G. Roberts tomará juramento a Donald J. Trump mientras apoya su mano sobre 2 biblias: la que posee desde la infancia y la de Lincoln. Tras este acto, el 45º Presidente de los Estados Unidos pronunciará su discurso.

Después del mediodía la dinastía Obama abandonará el Capitolio y, tras el almuerzo, Trump, ya investido, revisará las Fuerzas Armadas. Poco después Pence y Trump presidirán el desfile inaugural que irá por la calle Pennsylvania hasta la Casa Blanca. Para deducir la jornada, a las 19:00 (23:00) se realizarán muchos bailes en el centro de convención Walter E. Washington, donde se espera la operación del nuevo presidente. El sábado 21 de enero cerrará la agenda de inauguración con el Servicio Nacional de Oración a las diez de la mañana, hora en la que además esta prevista comience la concentración de la Marcha de las Mujeres, cuyo recorrido se iniciará, previsiblemente, a las 13:15.

