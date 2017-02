Lady Gaga vuelve a sus orígenes en el intermedio de la Super Bowl

Vuelta a los orígenes. Esta parece la premisa con la que Lady Gaga ha organizado el «Halftime show» del mayor evento deportivo del año en Estados Unidos. Con el marcador a favor de los Falcons (21-3) el estadio de Houston con mas de 72.000 individuos en su interior ha recibido a Gaga, la encargada de amenizar el descanso de la LI edición de la Super Bowl. En apenas trece minutos, la artista neoyorquina ha hecho gala de un show perfectamente coreografiado y medido, sin apenas comentarios políticos, salvo en su introducción con «This land is your land», en clara alusión a la circuntancia en la que el país se localiza tras el veto del director Trump. Precisamente, desde lo alto del estadio, Lady Gaga enfundada en un traje brillante ha dado inicio al show lanzándose al vacío para dar paso a un espectáculo en el que la diva ha hecho un estudio a los enormes hits de su carrera. .@LadyGaga kicks off her #SB51 halftime show with ‘This Land Is Your Land.’ pic.twitter.com/UrvVbni6hs— Hollywood Reporter (@THR) seis de febrero de 2017«Poker Face» -uno de sus temas mas conocidos- inundaba el estadio en el preludio de un intermedio en el que no han faltado bailarines, fuego y luces. A este le han seguido «Born this way» o «Telephone», para dar paso al tramo lento de la actuación con una Gaga a piano entre el público, que ha tenido un protagonismo especial gracias a las luces que portaban y que parecían bailar al ritmo de la cantante. Eso sí, la artista ha dejado fuera de los temas su anterior disco, «Artpop», y ha fundamentado su show en sus primeros álbumes y «Joanne», su último LP. Lady Gaga, que ha enganchado canción tras canción, ha finalizado su minuto de oro a ritmo de «Bad Romance» para acabar su actuación, de forma abrupta, y encumbrada por los aplausos de los presentes.

