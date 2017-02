Las claves de la semana: Más allá de lo inmediato

“Aunque con frecuencia amanezca, escasas veces se hace de día”. El aforismo es de Ángel Gabilondo. No busquen porque su nombre no muestra entre los 226 de quienes colaborarán en la ponencia marco del siguiente congreso del PSOE. Y eso que hay 14 ex ministros. El portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, que es de los que acostumbra a visualizar mas allá de lo inmediato, no ha querido surgir en el listado de colaboradores ni sumarse a ninguna foto, lo que no quiere mencionar que no ayude en la redacción de los datos que le pidan o no se deje visualizar por los actos que en Madrid celebren los aspirantes a las primarias. Esta semana sin ir mas lejos estuvo en un desayuno informativo de Patxi López y hará lo propio con el resto de aspirantes cuando toque.

Gabilondo dice “no” a la gestora

Pero Madrid es territorio complicado, y en el PSOE no acaba de hacerse de día, menos desde la reaparición de Pedro Sánchez. Así que el ex ministro, que formó parte del “gobierno en la sombra” del ex secretario general, prefiere no tener claridad en ningun bando de los que participan de la refriega socialista. No en vano en la bancada que el ex ministro de Educación lidera en el Parlamento de Vallecas se sientan 37 diputados, y no todos trabajan por la misma candidatura. Los hay “sanchistas”, “patxistas” y “susanistas”. Así que Gabilondo ha determinado saltarse lo cercano para no lesionar a nadie y poner las luces largas hasta que haya un nuevo secretario general.



En un Madrid que se resiste al “susanismo”, cualquier gesto puntúa o penaliza, segun quién lleve el tanteo

Al fin y al cabo, en este PSOE de trincheras, donde todo se interpreta y todo invalida, compartir con la dirección interina es sinónimo de compartir con Susana Díaz y de conspirar contra Pedro Sánchez o Patxi López. En un Madrid que se resiste al “susanismo”, cualquier gesto puntúa o penaliza, segun quién lleve el tanteo.

Así no hay forma de que se haga de dia en el socialismo. Todo porque alguien decidió enterrar a alguien y, 4 períodos después, el difunto ha vuelto para vengarse. No es un fantasma. Es real. Y regresa para convertirse en la peor de las pesadillas de quienes un dia le creyeron erróneamente muerto y enterrado.

El Robin Hood del socialismo

Ahí está. Resucitado, en medio del fervor y el frenesí de los del “no es no”, envuelto en las banderas del victimismo y la traición y con un discurso que girará en torno a los ejes “los de abajo y los de arriba” e “izquierda y derecha”. Cuatro períodos hasta las primarias es demasiado tiempo para mantener la tensión con un par de barricadas. Hasta el mas pertinaz se agotaría en el empeño. Por eso sus adversarios le sospechan apto de todo, inclusive de crear brincar por los aires la campaña. ¿Cómo? “Cualquier cosa se puede permanecer de alguien que carece de talento, fondo intelectual e ideología y no tiene mas proyecto que la venganza”, lamenta alguien con varios mas trienios acreditados en la izquierda que el impostado Robin Hood del socialismo.

El apoyo en la sombra de Borrell, Narbona y Méndez

Ahora resulta que quien con mas ahínco defendio la reforma exprés de la Constitución que consolidó la norma de oro fiscal en aras de la estabilidad presupuestaria mediante un convenio -con nocturnidad y alevosía- con el PP es quien expide los carnés de izquierdista. ¡Cosas veredes, don Sancho!



El caso es que el regreso de Sánchez ha hecho hiperventilar a la dirección interina. Y no porque hacen en sus oportunidades de victoria, sino porque temen la inflamación que pueda causar en un PSOE implementado desde hace períodos en la “resignación” y el “mal menor”. De momento, a falta de red orgánica, el ex secretario general del PSOE cuenta con la complicidad de una parte de la militancia, la participación en la sombra de los ex ministros Josep Borrell y Cristina Narbona, y el ex secretario general de la UGT, Cándido Méndez, y un relato que prende como la pólvora en unas bases radicalizadas.

Madrid se resiste al “susanismo”

Así que las huestes de la aspirante mas esperada de la historia del socialismo laboraban a destajo en la busqueda de apoyos orgánicos por los territorios, con especial interes en la federación madrileña, un hueso rigido de roer para al “susanismo”. En el afán por la conquista, se ha implicado hasta el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, quien segun ha contado esta semana eldiario.es, participó en una reunión de Díaz con el alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, para sumarle a la causa junto a otros jóvenes del extinto “madinismo” que, pese al alineamiento del hoy coordinador de la ponencia política con Susana Díaz, no han seguido de instante el mismo camino. Ya todo vale, inclusive que el portavoz de la gestora haga de juez y parte en un proceso de primarias.

La pregunta a todo ello, como ha dicho Patxi López creando suyas las frases de Ignatieff no es por qué, sino por quién lo haces. Y la respuesta parece estar otra vez en lo inmediato y muy cerca del ombligo de los intérpretes de esta semana socialista.

P.D. Con este panorama no sorprende que haya quienes sigan a la busqueda de una alternativa que supere trincheras, pase la pagina de tantos años de batallas fratricidas, acabe con tanto personalismo y pueda mencionar “Yo no estuve en el Comité Federal del 1 de octubre”.

