Las cogorzas que delataban al KGB en Canarias

Mientras Vladímir Putin estaba tratando labrarse un futuro en el KGB en lo que hoy es San Petersburgo, sus colegas en Canarias estaban de farra. La presencia de agentes de la extinta URSS en las islas venía camuflada de version pesquera. El 17 de febrero de este año se cumple el 50 aniversario de las llamadas ‘Cartas de Boado’ por las que se autorizaba a los soviéticos la entrada en los puertos de Canarias. El Estado Mayor de la Armada, en redactado de 31 de enero de 1973, insiste en el hecho de que “los buques soviéticos de exploración arribando a Las Palmas y a Santa Cruz de Tenerife, aparte de ser efectivamente cuantiosos y de tener carácter de buques de guerra, no cumplen los requerimientos entregados por el embajador en París”. Jesús Centenera, en su tesis doctoral sobre relaciones entre España y la URSS entre 1976 y 1986 muestra los teóricos “motivos soviéticos” en sus operaciones en Canarias ya que “está demostrado que los objetivos soviéticos iban mucho mas allá del mero ahorro de costes”. Aunque las autoridades en Canarias estaban preocupadas, en tierra pasaban otras cosas. Los rusos se relajaron y conocieron el sol de Canarias. Se dispataraban bebiendo en las islas y viviendo la marcha nocturna de Canarias. Los supuestos directivos rusos de la compañia hispano soviética de pesca, Sovhispan, hasta participan en el canaval. Uno de sus jefes del KGB en Canarias elaboró la sigla de una canción de las murgas en Las Palmas . Tal era la red que disponían de hasta tres restaurante s. Annatoly Vinogradov fue el que escribió la sigla de una canción de carnaval en las islas: “No queremos a la OTAN”. Hasta tal punto, que en una lucha que hubo en carnaval, al menos hubo un ruso que se suponía que era marinero, borracho, intentó no ser retenido por las autoridades policiales en una lucha de bar diciendo que era agente del KGB. Testimonio que, tras la resaca, generaba al detenido faenar en Siberia en el 1° vuelo de Aeroflot a la URSS. ” Algunos morirían recluidos y otros, por salirse de madre, fusilados en Siberia”, narra el escrior Jaime Rubio, que tiene una novela negra publicada sobre esta época en la capital grancanaria. “Las expulsiones, curiosamente y sin ánimo de ser simplista, eran siempre en fechas de carnaval en las islas porque ellos se quitaban, precisamente, el disfraz”, recuerda Rubio. Hasta tres miembros, que se sepa oficialmente, del KGB terminaron siendo expulsados. Como contaba ABC en aquella época. A partir de 1977 los agentes rusos se confundìan con el ambiente de libertad que había en la ciudad de Las Palmas que, en 1972, tenía censadas, no en Gran Canaria sino exclusivamente en la capital, 92 discotecas. Ahora hay 3. Y es que en el año 1971 unos 84.000 marineros rusos transitaban por Canarias. En 1970, 991 barcos soviéticos habían realizado escala en España, la mayor parte en las islas. La alta tasa de rotación se razones a los innumerables problemas etílicos de las tripulaciones. Al mismo tiempo, Aeroflot tenía en Gran Canaria su base aérea. Entre juerga y juerga, los participantes del KGB que estaban basados en Canarias hacían cosas. Como Guenaday Sveshnikov, que en veranillo de 1977 fue soprrendido en Aranjuez con documentación sensible sobre las bases de Estados Unidos en España. Yuri Isaevabril salió de España en 1978 como Víctor Vassilievich o Yuri Makarov en febrero de 1979, mes(30dias) de carnavales en las islas. Al margen de embocar a la OTAN como tema de carnaval, la Alianza Atlántica, en un informe de la época, estaba contrariada sobre la presencia soviética en Canarias porque se “percibía como una amenaza la proliferación de la utilizacion de barcos soviéticos, aparentemente de exploración científica, tanto de seguimiento de satélites y otros vehículos espaciales, como de exploración oceanográfica o meteorológica, “pero en claras características de espionaje” .

