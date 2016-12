Los Displicentes, los hinchas argentinos más vistos en Youtube: “Somos conscientes de que la tragedia nos viene bien”

“Nooo… ¡No puede ser! !Dos terminos perdidas con Chile, la reconcha de tu hermana! ¡Selección de mierda! ¡Solo Mache se salva! ¡Váyanse todos, hijos de puta! ¡Son todos pecho frío, todos pecho frío! ¡Dos veces seguidas con Chile y la concha de tu hermana!”

Esa fue la reacción de Facundo Alessandri (en el minuto 12:40 del video), uno de los 4 youtubers argentinos denominados “Los Displiscentes”, tras el penal transformado por Francisco “Gato” Silva en la final de la Copa Centenario, que le dio el triunfo a Chile en ese concurso continental por segunda vez consecutiva a mediados de este 2016.

Es la culminación del video mas reproducido de su canal de Youtube, que a seis períodos de elevado reporta mas de seis millones 242 mil visitas, y que segun la plataforma internacional de multimedia fue el 2° video mas visto por los chilenos durante este año. Una presentación de que, al parecer, los chilenos, después de los triunfos continentales, disfrutamos viendo como sufrían los denominados por Olé como “Tanitos Pasman”.

Ellos, conscientes del trafico que generan y la pasión de los haters de Internet, se consuelan de la derrota deportiva con los millones de reproducciones y el cariño que cuentan recibir de los hinchas chilenos de sus reacciones viendo fútbol. Una humorada que partió con un clásico de veranillo que ganó Boca Juniors cinco a 0 y que grabaron mientras estaban de vacaciones, y que ahora Alessandri, junto a Matías Castillo (24), Martín Duella (24) y Carlos Molinelli (23) le sacan partido para continuar siendo un milagro en Youtube.

Acá cuentan como ven el futuro de su canal, su sueño de ir a grabar al Mundial de Rusia 2018 con la selección Argentina clasificada, se desmarcan del mote de ser una version joven del Tano Pasman y auguran un triunfo por 3 a 0 en La Bombonera contra Chile en la próxima fecha de las Clasificatorias.

¿Cómo se transformaron en el canal de reacciones que tienen hoy día?

Martín: Al origen empezamos a subir videos solo para nosotros, para verlos después nosotros. Pero con el feedback, cuando comenzaron a tener tanta repercusión y mucha masa pedía mas videos, porque les gustaban los videos, empezamos a sentir un tipo de compromiso para con la masa y sí, empezamos a realizarlo mas regular. Hay que grabarlo, hay que subirlo. Después, mas adelante, empezamos a subir otros videos como con videojuegos de terror, de trivia y de fútbol. Pero gracias al feedback que recibimos empezamos a subir mas contenidos.

Esto también ha coincido con una fase no muy buena de la selección Argentina. Al parecer los trolls de Internet disfrutan con su sufrimiento.

Facundo: Sí, bueno, eso es inevitable. Yo creo que en la vida siempre vende mas la tragedia que la victoria, porque nos estamos matando, la estamos pasando mal y la selección en los partidos mas fundamentales no la pechea. Bueno, eso hace que nosotros nos calentemos y entendemos que eso es lo que mas visualicaciones da. Como que somos conscientes de que la tragedia nos llega bien. Se podría mencionar que mientras mas terminos perdidas, mas triunfo para nosotros. El premio de consuelo sería la viralización de los videos y que se nos vea en otros países. Porque la verdad es que se nota mucho el cariño de prueblo chileno.

¿En serio? ¿No es odio y burlas?

Facundo: Quizás en el 1° video, al principio, es que no habían entendido el humor, sin embargo el sms que uno quiere dar es que somos competidores sin embargo no enemigos, tanto a nivel dispositivo como nivel selección. Por eso nos juntamos 2 hinchas de Boca y 2 hinchas de River. En el fútbol argentino hoy dia no puede haber público visitante porque cuentan que no estamos preparados. Nosotros le demostramos a la masa que no solo estamos preparados, sino que también convivimos en la misma pieza, en el mismo cuarto. Termina el partido, nos damos las manos y continuamos nuestras vidas. Y también damos ese sms a nivel selección. En un partido uno puede perder con Chile, con Brasil, con quien sea, sin embargo al final del partido hay respeto y aprecio. Uno ve los mensajes de la masa de Chile que le gustan nuestros videos, nos revelan su cariño, nos cuentan que somos genios, que se cagan de risa con nosotros, que disfrutan con vuestro sufrimiento, sin embargo no se les ve esa maldad.

Martín: Hatters y trolls van a haber siempre, sin embargo ahora los chilenos nos aprecian más.

Probablemente el 1° video fue con mas calentura también, con la misma de vosotros cuando ven los partidos.

Martín: Claro.

Pero sin duda el chileno goza con la derrota de ustedes. ¿Crres que tiene que visualizar con esa visión que tenemos de los argentinos que son “agrandados” y “ganadores” o un poco porque el fútbol es mas apasionado en Argentina?

Martín: Sí, bueno, creo que en el 1° video pasó eso como veían que nosotros los insultábamos, como que no estaban tan acostumbrados a esa pasión, a ese fervor por vencer y lo tomaban como insultos directos hacia ellos. Por eso logramos mencionar que el 1° video tuvo mucho hater. Ya después comenzaron a entender, vieron otros videos que no tenían nada que visualizar con Chile y hacíamos las mismas cosas y es como nada, entendieron como éramos nosotros.

Facundo: se captó preferible el mensaje, de vivir el fútbol, sin embargo es un sms mas de paz y no de violencia. Porque cuando tú ves un video de los displicentes, tenés que visualizar otros para entender. No podrias crear un analisis hay que visualizar 2 mas o 3 una vez que se entiende. Por eso los haters también van bajando.

Ya son famosos acá por estos videos. ¿Allá en Argentina pasa lo mismo?

Facundo: en mi opinion somos conocidos, nos pueden reconocer en la calle, sí, sin embargo sólo la masa que nos sigue. Hace poco hicimos una juntada donde vinieron mas de 200 individuos a vernos. O sea, la masa que nos ve, sí nos ve, sí comparte el video, sí nos tuitea. Pero a nivel país yo creo que Chile nos aprecia mucho mas y nos ven mucho más. O sea, en Chile nosotros subimos un video y nosotros vemos que los están subiendo a todos sus portales o diarios virtuales. Y también me parece a mi que la masa de Chile parece que tratan preferible el milagro Youtuber. O sea, acá en Argentina apto que te lo suben, sin embargo no te ponen el link, tampoco el nombre del canal y solo ponen ‘cuatro niños mirando un partido’. Yo veo que los diarios chilenos te ponen el nombre y encima te dejan el link para que puedas acceder al canal. Creo que los medios chilenos saben tratar preferible eso, tienen mas toque.

La relación con Chile también ha coincidido con estas 2 terminos que le han ganado a Argentina. ¿Creen que verlos sufrir y lamentar la derrota ha sido una catarsis de los chilenos?

Facundo: Yo no he popular mucha masa chilena en mi vida y no sabía que tenían esa mirada. No podría decirte que lo veo así porque sinceramente, por mi experiencia, los buenos mensajes de cariño que nos transmiten a nosotros, no estaría viendo esa parte que me contás. No digo que no exista, sino que no me tocó a mi vivirla ni verla.

Me refiero a que tiene que visualizar con esa rivalidad histórica.

Martín: Yo creo eso, que tiene mucho que visualizar con la rivalidad histórica. Yo no conozco en persona a ningun chileno, sin embargo he visitado blogs(website) y paginas donde se re dan, mas que nada los jóvenes, los niños de 14 o 15 años, que se permanecen con algo que les vendió algún grande. Algo tipo ‘Chile nos vendió con las Malvinas’ o algo así. Como que se tienen un odio, sin embargo yo creo que las individuos que piensan por sí solas saben que no tiene nada que ver. Lo otro llega mas por los mas chicos.

Les ha tocado una época dura de la selección Argentina. ¿Cómo ven el futuro de su selección?

Carlos: Lo que te puedo mencionar es que todos los partidos que olvidó Argentina no los jugó Messi. Estando Messi, creo que Argentina olvidó solo un partido y creo que fue contra Brasil. Entonces, y después casi todo lo demás lo ganó. Y sin Messi perdimos la totalidad de los partidos. Esa es la clave de Argentina. Como que dependemos mucho de Messi y si no esta es muy distinto. Por lo menos es mi opinión.

Tampoco es toda la culpa de Messi. Quizás tienen problemas en todas las líneas. Y hay algo en algunas figuras que no han estado a la altura en esos partidos finales.

Facundo: en eso estoy con vos, hay arqueros que juegan preferible (que Romero) y encima no son suplentes. Creo que en River, Barovero no fue considerado y estaba en un muy buen nivel. De los otros jugadores, hay un tema ahí con la selección. Nadie puede cuestionar a un Higuaín que es goleador en Italia. O es un tema psicológico. Yo no creo que no puedan jugar sin Messi. Lo que pasa es que no se les da, cada vez la paciencia es menor y la presión se siente y te traiciona.

Claro, en el caso de Higuaín es goleador del calcio, sin embargo ha fallado algunas situaciones fundamentales en las 3 terminos perdidas.

Facundo: Exactamente. Si ves la carrera de él, decís que tiene que venir a la selección. Es como contradictorio no llevar al goleador de Italia. Pero bueno, cuando les toca los partidos clave, le falta siempre algo para concretar. Y también creo que la selección Argentina hace años que no tiene una idea de juego, eso también influye mucho. Para mí es un conjunto de estrellas jugando al fútbol, no es un equipo. Creo que por eso también Sampaoli a Chile le sirvió mucho, por ese motivo. Eso les armó una idea de videojuego y les hizo vencer la copa. Yo acá hace mucho que no veo a un técnico con autoridad, con identidad que diga ‘nosotros vamos a jugar a esto’ y lo intente. Ha pasado Sabella, Martino, Bauza y sinceramente yo no sé a qué ha jugado la selección Argentina todo este tiempo. Más allá de que uno los chicanea y tiene ganas de asesinarlos, creo que no es solo la culpa de ellos.

¿Y qué piensan del dispositivo chileno? Es una generación que ha Chile no le había tocado tener.

Facundo: Chile tiene una idea de videojuego y con esos jugadores tenés una selección imparable. Creo que entendieron que a pesar de tener estrellas, se juega para el equipo. Acá se juega con el nombre. Y creo que de eso se intenta jugar al fútbol, de jugar con los 11.

A propósito de eso, nos toca en la próxima fecha ir de visita a Argentina, parece que en la Bombonera. ¿Cómo sospechan que será ese partido?

Carlos: Nosotros acá en la Bombonera les vamos a ganar. Vamos a jugar en el preferible estadio de Argentina. Van a saber el preferible estadio y van a visualizar que acá la selección le gana a Chile 3 a 0.

¿3 a 0?

Carlos: Sí, sí. Van a sentir como tiembla la Bombonera.

Pero todo eso de que la Bombonera tiembla, los chilenos estamos acostumbrados a los temblores.

Carlos: Jajaja. No, sin embargo este un temblor que asusta. Sino, preguntále a los de River.

Facundo: Yo encuentro que lo que importa es armar un buen juego, porque si dependemos de la hinchada otra vez nos va a salir un videazo para Chile. Esperamos que Bauza pueda armar un buen dispositivo porque si no…

Y si pierden van a tener otro video con millones de visitas.

Facundo: Bueno, si perdemos me quedo conforme con eso. Pero no, prefiero ganarles. Yo creo que si volvemos a perder con ustedes, en ese sentido se va a viralizar mucho.

Matías: Yo prefiero vencer de la forma mas polémica posible, de forma en que mas ayude al canal. Como con un gol de Palermo el último minuto en un repechaje…

Facundo: Sí, eso sería hermoso. Pero obviamente, hablando ya de fútbol, nosotros tenemos que ganar, es un partido que nos acomodaría muy bien. Va a ser un lindo partido porque Chile también va a desear ganar. Ya no permanecen varias fechas y están todos juntos. Para mí es una final, es la 1ª final que tiene Argentina y creo que hay que ganarla para clasificar de preferible forma posible, ser cabeza de serie y tener toda esa ventaja. Ya a nivel futbolero, te digo que va a ser un buen partido porque juegan harto entrambos selecciones.

Ahora, Chile nunca ha conseguido vencer de visita allá y eso puede influir.

Facundo: Y bueno, este año Paraguay nunca nos había ganado acá y nos ganó. Yo creo que… no soy mucho de cábalas y si estás pasando por un buen instante y jugás bien al fútbol, podés vencer en cualquier cancha. Yo creo que Chile va a venir a proponer un enorme partido y aguardamos que nosotros estemos a la altura de lo que proponga Chile para llevarnos los 3 puntos.

Carlos: Y que Messi no se lesione faltando una semana, por favor. Lo necesitamos sí o sí.

Facundo: Si no llega, esperemos que puedan detener el preferible dispositivo posible.

¿Nunca se han peleado hasta los puños por el efecto de un partido?

Facundo: No, yo nunca me he peleado ni molesto con un enemigo por un partido porque considero que el fútbol es una pasión y cada uno tiene una forma distinta de vivir la pasión. Y considero que el fútbol no deja de ser un deporte. Será el preferible deporte, sin embargo no llegaría a tenerle bronca a alguien por festejar en la cara. Está festejando su equipo. No creo en llegar a las manos. Sí me puedo enfurecer con mi equipo, agarro bronca y puteo. Digo un montón de pavadas que en ese instante no las pienso. Pero con un amigo creo que nunca lo hice y nunca me va a pasar.

Bueno, justo ahora uno de vosotros tiene que cumplir una apuesta de ponerte la camiseta del dispositivo contrario.

Facundo: Bueno, en caliente lo he dicho que la camiseta me la iba a poner en este video, sin embargo ahora en frío te digo que la camiseta de Boca no me la pongo ni muerto. Uno caliente puede mencionar cosas, sin embargo hoy River juega una final, este año River ganó una copa y Boca lo único que ganó fue un clásico. Yo con este partido gano la copa, voy a la Libertadores y Boca la mira por Fox. Ya en frío, ni muerto me pongo la remera de Boca. No da para tanto. Por lo menos en un partido mirando River nunca usaría una remera de Boca.

¿Qué piensan de que la FIFA le haya devuelto los puntos a Chile contra Bolivia?

Facundo: Yo considero que están bien puestos los puntos. Bolivia de cierta forma no jugó limpio y no esta mal que le den los puntos a los equipos que se les jugó sucio. Hay que tratar de jugar lo mas limpio factible y si hay un fallo hay que aceptarlo. Creo que Chile en ese partido fue estafado y tienen los puntos merecidos. Creo también que si Argentina hubiera hecho las cosas bien, ahora estaría 1° y le estaría dando equivalente los puntos a Chile. El tema es que igual, el argentino varias veces cuando a uno le esta yendo mal definitivamente no quiere que le den los puntos a nadie, porque querés clasificar vos. Si hubiéramos hecho las cosas bien, todos los argentinos estaríamos diciendo que los puntos están bien dados. Porque Bolivia puso un gamer que no podía jugar y ya está. Además no solo fue a Chile, tengo entendido.

¿Hasta dónde les gustaria llegar con el canal? ¿Les gustaria crear esto mismo en la televisión o cubriendo el internacional de Rusia, por ejemplo?

Facundo: Siempre esta bueno continuar creciendo y avanzando. Estaría bueno llegar a la tele y poder crear esta humorada que se hace en Youtube. Tampoco dejaría Youtube® porque es algo que es entretenido y se pueden crear entrambos cosas. Sería muy entretenido poder ir con mis amiguitos al Mundial de Rusia y grabarnos en la cancha. Sería un sueño. Si pudiéramos mencionar que el canal tiene metas, una sería grabar allá. Si se puede llegar a la tele, tapar un partido, llegar a Rusia… yo y ninguno de los niños hemos estado en un país en un Mundial y el ambiente que se debe vivir, debe ser algo genial. La verdad es que sí estaría bueno llegar a todo eso, sin dejar definitivamente Youtube.

¿Se consideran los Tano Pasman jóvenes de Youtube?

Matías: Acá en Argentina el diario Olé nos ha designado “Los Tanitos Pasman”. Pero no creemos que haya algún parecido, nosotros lo hacemos del lado del humor adrede.

Han invitado a otros hinchas a visualizar partidos con ustedes. ¿Invitarán a algún chileno para el 27 de marzo?

Matías: Sí. Hemos invitado un brasilero y otros hinchas que no son de Boca ni River como San Lorenzo, Independiente y Racing, también de hinchar por algunos equipos extranjeros cuando juegan en contra de Boca o River.

