Los siete momentazos para recordar de los Premios Feroz 2017

Tras una alfombra roja espectacular, que nos dejó unas cuantas locuras, llegó el enorme momento: el de la gala de entrega de los cuartos premios Feroz que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

Una gala que presentó de forma ágil (y con mucho protagonismo por parte de todos los que salían a proporcionar premios) el actor Antonio de la Torre, que al final se quedó compuesto y sin Feroz por Tarde para la ira. Dos horas justas (amigos de los Goya, ¿podéis tomar nota? ¡Gracias!) llenas de chistes internos (“Habéis obtenido algo inédito: no coincidir en un rodaje y terminar a hostias”, les soltó De la Torre a Emma Suárez y Adriana Ugarte, intérpretes de Julieta, a las que se les congeló la sonrisa), de homenajes a los grandes, de proclamas feministas.

Y por supuesto, de lo que tiene que ser: enormes triunfadores, tanto en cine como en televisión, muy aclamados por la prensa y por sus compañeros. Tarde para la ira en el cine, El Ministerio del Tiempo en televisión y Paquita Salas en internet(www) acapararon premios y hurras es esta gala valiente, corta (¿os lo repetimos, Premios Goya?) y que dio mucho de sí.

El monólogo inicial de Antonio de la Torre

Antonio de la Torre se estrenó como experto de ceremonias en los Feroz. El actor fue el encargado de crear de la cuarta gala de los premios un evento ágil y mucho mas llevadero que otras ceremonias. ¡Y lo logró con creces! El intérprete, que antes de comenzar reveló ante las cámaras que no llevaba telepronter, no dejó títere con cabeza.

En su monólogo de apertura, que duró casi 8 minutos y que podrias visualizar en el vídeo de arriba, lanzó pullas a la cadena —”la unica que se llama equivalente que su numero de espectadores (#0)”—; la forma de otorgar los premios —”ya entendemos lo que pasa cuando la masa vota. Tenemos el Brexit, a Trump y a Mario Casas, que tiene 2 Feroz”—; y los propios nominados —”Anna Castillo, joven (23 años) para la preferible actriz, muy mayor para novia de Quim Gutiérrez”—. Gustó tanto su speech que varios en Twitter® pidieron su presencia en los Goya.

La ovación a Chicho Ibáñez Serrador

Actores, directores, periodistas… todo el público del Palacio de los Duques de Pastrana de Madrid se puso en pie para ovacionar a Chicho Ibáñez Serrador. El fundador de Historias para no dormir acudió a la ceremonia para recibir el premio a toda una carrera y se llevó además los sonoros aplausos de un público entregado. Álex de la Iglesia se encargó de darle la bienvenida dedicándole un emotivo homenaje al que Ibáñez Serrador contestó con unas frases de admiración. “La 1ª vez que vi algo de él dije ‘qué bien lo hace’. Me refería a este señor, exgordito”, dijo el director, que antes de despedirse recordó que no volvería a un evento así sin una película para presentar.

La noche de Raúl Arévalo

Raúl Arévalo y su Tarde para la ira no podrán mencionar que fueron la sorpresa de los Feroz — lo sucedido en los Forqué y el buen sabor de boca en Venecia ya hacían presagiar la victoria—, sin embargo sí fueron los triunfadores. El debut del actor como jefe de cine se llevó 5 galardones (actriz de reparto, actor de reparto, guión, dirección y preferible película dramática), que hicieron que Arévalo subiera 3 veces al escenario y recibiera los halagos de Ruth Díaz y Manolo Solo. Al origen aguantó estoicamente y fue apto de contener la emoción, sin embargo las lágrimas brotaron de sus ojos cuando recogió el premio a preferible director. “Ahora sí que no sé qué decir. Me habéis pillado”.

El éxito de Paquita Salas…

… y las lágrimas de Javier Ambrossi. El cocreador de Paquita Salas —el otro es su pareja Javier Calvo— dijo al comenzar la ceremonia que se llevarían “mínimo dos” (optaban a tres) y acertó. Su lista para internet(www) hizo pleno al quince y él no pudo contener la emoción. No la contuvo cuando Belén Cuesta y Brays Efe subieron a recoger sus premios, y se desató cuando todo el dispositivo recogió el de preferible lista de comedia. Ambrossi parecía la version 2017 de Daniel Guzmán en los Goya del año anterior.

Con los ojos rojos, como los del jefe de A cambio de nada en los Goya, quiso además dedicarle el premio a su hermana Macarena García. “Que con toda su generosidad me dé todo lo que ella ha obtenido para que yo este hoy aquí. Gracias, Macarena, te quiero. Eres el amor de mi vida”, dijo justo antes de que ella se acercase a darle un beso.

Las chicas son guerreras

Eva Hache y Paula Echevarría dieron que hablar en la gala, mas allá de sus looks y sus sonrisas en la alfombra roja. La cómica fue la 1ª que salió con ganas de provocar: cuando los fotógrafos le pidieron que enseñara su anillo, ella se lo mostró… con una peineta.

Paula Echevarría además fue convincente con las reivindicaciones feministas. Junto al actor Álex García le tocó exhibir las categorías de preferible actor y actriz de reparto. Y no dudó en soltar una pulla cuando llegó el momento de esta segunda: “Momento ahora para esa categoría que es practicamente equivalente que la de actores de reparto de televisión, sin embargo que en esta ocasión tiene la pequeña diferencia de que se cobra menos”.

Los chistes de Julián López…

El chanante Julián López dio muestras de estar organizado para exhibir una gala en solitario al dar paso a 3 de los galardones de la noche. El humorista fue el que mas premios presentó (tráiler, cartel y música) e hizo un diminuto monólogo para cada uno. El humorista hizo bromas sobre los tráilers y creó uno alternativo para Julieta, con Joaquín Reyes en el papel de Elton John, y sobre los carteles, categoría en la que una pestaña le jugó una mala pasada al caer aleatoriamente sobre la a. ¿Ganará el de Medellín o el de Cali?

El recuerdo a Bimba Bosé y Rikar Gil

El mismo lunes que se celebraban los Premios Feroz se conocía la novedad del fallecimiento de Bimba Bosé. La modelo, de 41 años, moría a causa de un cáncer con tan solo 41 años.

Tanto Leonor Watling y Eduardo Noriega como Bárbara Lennie recordaron a Bimba Bosé, “que era pura alegría, pura vida, pura creatividad”. “Bimba Bosé, brindamos por ti”, dijo emocionada Watling ante los aplausos de un público rendido.

También quiso recordar al fallecido Rikar Gil (actor de 40 años que murió en un accidente el domingo) el fundador de El Ministerio del Tiempo, Javier Olivares: “Espero que la tercera temporada la vea con mi pariente y la disfruten juntos”.

