Los tumores ‘estrangulan’ sus vasos sanguíneos para evitar que los fármacos lleguen a su destino

La angiogénesis es el proceso por el que se ‘crean’ nuevos vasos sanguíneos para proveer de oxígeno y nutrientes a los órganos y tejidos. Un proceso completamente natural y imprescindible para el desarrollo embrionario y el crecimiento de cualquier ente que, sin embargo, es también aprovechado por los tumores para ampliar su volumen y colonizar nuevos órganos –la consabida ‘metástasis’–. Tal es así que, ya a dia de hoy, los inhibidores de la angiogénesis –o ‘antiangiogénicos’– constituyen uno de los tipos de fármacos mas utilizados para atacar el cáncer. Sin embargo, y en un enorme numero de ocasiones, ni los antiangiogénicos ni el resto de fármacos anticancerígenos son efectivos a la hora de parar el crecimiento tumoral. Y no porque no sean eficaces o los tumores desarrollen resistencia. Lo que sucede, como muestra un repaso llevado a cabo por examinadores del Colegio Universitario de Londres (Reino Unido), es que el propio tumor ‘estrangula’ sus vasos sanguíneos durante su crecimiento y evita así, aun sin ninguna premeditación, que los fármacos alcancen su destino. Como concluye Vasileios Vavourakis, jefe de esta exploración publicada en la revista «PLOS Computational Biology», «la vascularización juega un papel clave en el crecimiento, invasión y metástasis tumoral. Así, y con objeto de entender los procesos biofísicos que tienen lugar durante este proceso y su importancia, es significativo crear ejemplos matemáticos fisiológicamente representativos y comparar sus resultados con los alcanzados en los documentos experimentales. Distintos analisis han aplicado con triunfo este enfoque para cotizar el resultado de diversos factores bioquímicos sobre el crecimiento tumoral y la angiogénesis. Sin embargo, estos ejemplos no han tenido en cuenta el resultado de las fuerzas mecánicas inducidas por el crecimiento sobre la evolución de la red angiogénica». Vasos ‘comprimidos’ Numerosos analisis han comprobado que los tumores sólidos, caso entre otros varios del glioblastoma multiforme o de los tumores de pulmón o de mama, emplean señales bioquímicas que promueven el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos para sacar nutrientes que admitan su crecimiento y expansión por el organismo. Sin embargo, se ignora como afectan las fuerzas mecánicas ejercidas por un tumor en crecimiento sobre estos nuevos vasos sanguíneos. Por ello, los inventores han construido un prototipo informatico tridimensional para simular la angiogénesis durante la proliferación tumoral y examinar como las fuerzas mecánicas o ‘presiones’ que tienen lugar durante este crecimiento afectan a los vasos sanguíneos que se localizan en el tumor. La vascularización juega un papel clave en el crecimiento, invasión y metástasis de los tumoresVasileios Vavourakis El nuevo prototipo demuestra que el tumor en crecimiento comprime y, en ocasiones, viene a ‘estrangular’ y ‘volatilizar’, sus propios vasos sanguíneos, impidiendo así la venida del flujo sanguíneo a varias partes del tumor. Un resultado que, entre otras consecuencias, puede imposibilitar la venida de oxígeno al tumor, lo que puede dar lugar a que adquiera un carácter mas invasivo. Pero todavía hay más; dado que los vasos se localizan obturados, los fármacos no pueden alcanzar el interior del tumor, reduciéndose así en enorme medida la efectividad de los tratamientos. Finalmente, los inventores recurrieron al ‘mundo real’ para tratar de validar su prototipo virtual. Y para ello, analizaron la formación de nuevos vasos sanguíneos que tiene lugar durante la proliferación del cáncer de mama en un prototipo animal –ratones– y compararon sus indicaciones con las halladas en su prototipo informático. Los resultados mostraron que el prototipo simulaba la angiogénesis tumoral de una forma mas precisa cuando, también de los procesos bioquímicos que se usan en el resto de investigaciones, se tenían en cuenta las fuerzas mecánicas. Es decir, con objeto de alcanzar una preferible comprensión de lo que sucede en el interior de un cáncer, deben también tenerse en cuenta las presiones que se producen dentro del tumor durante su crecimiento. Factores biofísicos En definitiva, la efectividad o el fracaso de un tratamiento se localizan condicionados, también de por multiples factores biológicos –caso, por ejemplo, del desarrollo de resistencias por las células cancerígenas–, por aspectos meramente físicos, como son las tensiones y presiones que se producen en el interior del tumor por el crecimiento de su volumen. Como concluye Vasileios Vavourakis, «nuestro próximo paso será combinar vuestro prototipo informatico con investigaciones experimentales para optimizar la administración de los fármacos anticancerígenos y la efectividad de la radioterapia. Nuestro objetivo es disminuir la dependencia vigente de los analisis con ejemplos animales para el desarrollo de terapias frente al cáncer y diseñar ensayos clínicos con individuos mas efectivos».

Última Hora