Mas se declara responsable político del 9-N: «La iniciativa fue mía»

El ex director de la Generalitat Artur Mas, ha manifestado esta mañana en el 1° dia de juicio en el TSJC por la organización de la consulta del 9-N, afirmando que dicha convocatoria fue una iniciación política personal suya. “Las instrucciones venían de mi mismo. La iniciación fue mía”, ha manifestado Mas en un intento de exculpar de responsabilidades al resto de encausados, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, este encausado en el Tribunal Supremo por su condición de diputado. Mas ha venido a mostrar que la convocatoria de la consulta surgió de una “demanda política, no un capricho individual, una ocurrencia de ultima hora sino la consecuencia de un mandato político surgido de elecciones democráticas que nadie impugnó” Mas, que se ha negado a contestar a las pregunas de al Fiscalía y de la acusación particular, ha añadido que “tras la suspensión del Tribunal Constitucional de la consulta, se decidió convertir la idea de esa consulta por una ya no directamente organizada por la administración, con su concurso, sin embargo no directamente por ella”. “Decidimos sostener la pregunta, la fecha, sin embargo todo el metodo de garantías y de organización se cambió de forma sustancial. La idea era la misma, saber la opinion de los ciudadanos. Eso es legítimo y tenemos competencias para ello, y las ejercimos”. Las cuestiones previas han demorado el comienzo de la declaración, básicamente por la introducción de testimonios y algunas pruebas documentales hasta hoy no incorporados a la causa. En este trámite, las defensas de los encausados han reiterado su disconformidad por el hecho de que la sala rechazase la comparecencia del director del Gobierno, Mariano Rajoy. Particularmente, la defensa del expresidente Maha afirmado que que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el documento de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia. Tanto Mas como las exconsejeras Joana Ortega e Irene Riga afrontan una solicitud de la Fiscalía de entre 9 y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por 2 delitos de prevaricación y desobediencia grave tras desoír la orden del Tribunal Constituciones de no llevar a cabo la consulta del 9-N de 2014. Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau han llegado con media hora de retraso al Palacio de Justicia, después de haber integrado una multitudinaria comitiva desde el Palau de la Generalitat hasta el paso de Lluís Companys, donde decenas de individuos les han arropado antes de acceder en la sede del TSJC. Antes, el director Carles Puigdemont leyó una declaración institucional llamando a defender la “dignidad” del pueblo catalán.

