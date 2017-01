Mercedes Milá revela en ‘El Hormiguero’ por qué ya no presenta ‘Gran Hermano’

Mercedes Milá ha estado ligada durante varios años a Telecinco, del clan Mediaset. Pero la presentadora, que lleva varias décadas en televisión, ha elegido al buque insignia de la cadena rival, El Hormiguero de Antena 3.

En el transcurso de una conferencia ‘cañera’, en la que ha sacudido de lo lindo a un boquiabierto Pablo Motos, Milá ha descubierto una de las incógnitas mas comentadas de sus últimos años: ¿Por qué ha dejado de exhibir ‘Gran Hermano’?

“Decidí que después de 16 años ya había llegado el instante de crear otras cosas. Me dijeron que no me podía ir y les pedí que me hicieran una propuesta bonita, que a lo preferible eran capaces de regresar a ilusionarme”.

“¿Pediste mas dinero?”, le ha interrumpido Motos. “Sí, pedí mas dinero, sin embargo no llegamos a un acuerdo. Y como yo ya había determinado que no seguía, pues no seguí. Y tranquilidad”.

La presentadora además ha confesado que su amor por el software le pasó factura: “Yo he sido tan contento creando Gran Hermano… Pero tantos años acabaron con mi salud. Hice los 2 últimos en unas condiciones muy malas… La masa no se daba cuenta, sin embargo estaba mal. Me atacó la tristeza, el horror, la melancolía, el llanto, la inseguridad…”.

“Para crear Gran Hermano teneis que tener una pasión…”, ha concluido, antes de referirse a su sucesor, Jorge Javier Vázquez: “Tiene una capacidad de trabajo que yo ya no tengo”.

