Primera demanda contra Trump por su orden sobre refugiados e inmigrantes

Un clan de juristas ha mostrado en Nueva York una 1ª demanda contra la orden aprobada este viernes por el jefe de EE.UU., Donald Trump, para frenar la entrada en el país de refugiados y de ciudadanos de ciertos paises de totalidad musulmana al considerarla anticonstitucional.

La acción, fomentada por muchos grupos de derechos civiles, esta impulsada en nombre de dos iraquíes que habían conseguido visados para viajar a Estados Unidos y que fueron retenidos a su venida a un aeropuerto de Nueva York, apenas unas horas después de la aceptación de la orden.

La demanda, de 20 paginas, insiste en que no hay ningun fundamento para la detención de los dos hombres, que tenían todos sus papeles en norma y acusa la nueva política como contraria a la Constitución.

Además de a estos dos ciudadanos iraquíes, los juristas solicitan que la acción represente de forma colectiva a otras individuos que se puedan hallar en su misma situación.

“La guerra contra la igualdad del jefe Trump ya esta teniendo un tremenda peaje humano. No puede permitirse que este veto continúe”, dijo en un informado Omar Jadwat, el jefe para Derechos de Inmigrantes de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), una de las instituciones de este tipo mas fundamentales del país.

La ACLU es uno de los grupos que esta atras de la demanda presentada en Nueva York, que busca que el juez ordene a las autoridades que no detengan “a ningun hombre solo con base en la orden ejecutiva” aprobada por Trump.

EN QUÉ CONSISTE LA ORDEN

La medida de la Casa Blanca ordena la suspensión de todas las acogidas de refugiados durante 120 días para analizar los mecanismos de aceptación y optimizar de que radicales no pisan territorio estadounidense.

Además, suspende durante 90 días la concesión de visados a todos los ciudadanos de muchos paises de totalidad musulmana hasta que se adopten procesos de “escrutinio extremo”, algo que es visto por varias instituciones como un paso hacia la prohibición de la emigracion musulmana.

En origen los paises afectados son Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.

“Esta es una orden inspirada en la intolerancia, no en la realidad”, señaló en un informado el Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses, que insistió en que no hay ninguna prueba de que los refugiados supongan una amenaza a la protección nacional.

Por ahora se ignora con exactitud cuántos refugiados y migrantes han sido retenidos a su venida a EE.UU. en las ultimas horas, sin embargo la medida ha provocado una enorme conmoción dentro y fuera del país.

OLEADA DE CRÍTICAS

Las detenciones en el aeropuerto JFK de Nueva York se han visto seguidas de numerosas muestras de apoyo a los refugiados, tanto a las puertas del recinto como en las redes sociales. Activistas y ciudadanos anónimos se han concentrado en la zona para reclamar un trato digno para refugiados e inmigrantes. “Refugiados dentro, racistas fuera”, coreaban algunos de ellos, como podrias visualizar en este vídeo:

Algún manifestante hasta logró acceder en el aeropuerto:

Además, cuantiosos conocidos han usado sus cuentas de Twitter® para combatir a Trump, solicitar disculpas por el comportamiento del jefe de EEUU y exigir que se dé marcha atrás a esta orden.

