«Ganar un Goya depende de lo mediático que sea el trabajo que hagas y los amiguitos que tengas», así de sincero sonaba Raúl Arévalo en una conferencia con Risto Mejide que grabó para el espacio de Cuatro «Chester in love» tiempo antes de que se celebrara la gala de los Goya de 2017. Con once nominaciones para su ópera prima «Tarde para la ira», Raúl Arévalo afrontó la grabación de «Chester in love», donde Risto Mejide citó al actor y jefe para hablar de Dios. Aunque la temática central era otra, el creativo y conductor del espacio se interesó por saber la opinion de su invitado por los premios Goya. «Este software se emitirá siguiente a la nueva edición de los premios Goya», dijo Risto. Precisamente, fue este sábado cuatro de febrero el dia en el que la Academia del cine entregó las estatuillas a los nuevos premiados. De los once premios a los que optaba por «Tarde para la ira», Raúl Arévalo cerró la noche con cuatro galardones, introducido preferible jefe novel y preferible película. Pero, ¿son fundamentales estos premios para Arévalo? «Los Goya dependen de lo mediático que sea el trabajo que hagas y los amiguitos que tengas», una afirmación que llevó a Risto a preguntar: «¿Crees que los Goya están amañados?», «No, no lo creo» dijo Raúl que aclaró que varios amiguitos le habían dicho que le iban a votar. Raúl Arévalo se transformó este sábado cuatro de febrero en uno de los hombres de la noche gracias a su película, una producción de la que el actor y jefe se siente satisfecho. «Estoy muy orgulloso de la película, mas que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida», reveló sobre el Chester a Risto Mejide.

