Richard Spencer, líder de los supremacistas blancos, agredido en las marchas anti Trump

Richard Spencer, una de las caras mas visibles de los supremacistas blancos en EEUU, fue personaje de las protestas que ayer viernes tuvieron lugar en Washington DC tras la toma de posesión del jefe estadounidense, Donald Trump.

Spencer estaba atendiendo a unos periodistas cuando muchos manifestantes empezaron a increparle y a llamarle “neonazi”. “Yo no soy un neonazi”, responde él. “¿Te gustan los negros?”, le pregunta una mujer negra. “Sí, claro”, responde él, como quitándole importancia.

Otro hombre le dice que los neonazis le “aman”. “Los neonazis no me aman, en realidad me odian”, afirma Spencer, quien intenta de continuar respondiendo las preguntas de los periodistas hasta que un individuo, con la cara tapada y con una capucha, se abalanza sobre él y le propina un resistente puñetazo en el rostro.

Este fue el momento.

Richard Spencer got punched in the face during the protests at Trump’s #inauguration pic.twitter.com/oQAwtbtEeT — Gender-Professecs (@MrTrunney) January 20, 2017

El propio Spencer tuiteó instantes después para mencionar que no había sido enorme cosa y que puede “soportar un puñetazo”.

I was just physically assaulted twice by antifas. No serious damage. I can take a punch. — Richard Spencer (@RichardBSpencer) January 20, 2017

La toma de posesión de Trump estuvo acompañada por las protestas que se produjeron en algunas localidades del país, entre ellas la capital, donde tuvo lugar la ceremonia.

Manifestaciones en su totalidad pacíficas, sin embargo que en algunos instantes se tornaron agresivas y que terminaron con 217 detenidos y 6 agentes heridos.

Los manifestantes, organizados por el clan Disrupt J20, han bloqueado algunas zonas de camino a las áreas de protección para impedir que los seguidores de Trump podrian visualizar la toma de posesión del presidente.

“Estamos aqui para pelear contra las ideas de sexismo, islamofobia, fanatismo y nacionalismo que Trump ha extendido durante su campaña”, ha indicado Jed Holtz, que ha participado en las protestas.

“La unica luz que queda en este dia tan miserable es el movimiento de resistencia multigeneracional y multirracial dirigido por individuos de color y que puede crear frente a la agenda de odio de Trump”, ha aseverado el jefe ejecutivo de Democracia para América, Charles Chamberlain.

