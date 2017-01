Roger Federer vuelve a sonreír

La 1ª semana del Abierto de Tenis de Australia resultó mas sorprendente de lo esperado. En apenas 3 días, los 2 primordiales preferidos al título, el británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic, uno y 2 del planeta respectivamente, quedaron eliminados.

En cambio, el veterano Roger Federer regresó a las canchas después de muchos períodos de reposo y parece haber recuperado su preferible forma. Este domingo derrotó al japonés Kei Nishikori y, también de recorrer a los cuartos de final, logró su éxito numero 200 sobre jugadores del top 10.

Poco antes, Murray había caído en octavos de final por 7-5, 5-7, 6-2 y 6-4, frente al alemán de principio ruso Mischa Zverev, de 29 años de edad, 50 del escalafón de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

“He sufrido duras derrotas en mi carrera en el pasado y me he recuperado de todas ellas. Esta es sin desconfianza una de las mas duras”, reconoció Murray después del partido, pese a que señaló: “Volveré pronto a mi preferible nivel, sin embargo ahora mismo, obviamente, estoy suficiente afectado porque quería llegar mas lejos en este concurso y no ha sido posible”.

Federer, en cambio, asumió su éxito sobre el 5° del mundo, 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 4-6 y 6-3, como un punto de quiebre en el torneo.

“Estoy jugando preferible que en las primeras rondas, en las que tuve que utilizar mucha de mi energía mental para imponerme a mis rivales, imaginando como iban a jugar o como iban a ser las condiciones. Creo que ahora, en esta instancia, soy apto de concentrarme punto a punto en mi enemigo y en las tácticas”, señaló el suizo.

“Me sentí increíble en el 5° set, con una enorme energía. Incluso cuando perdía en el 4° pensé: nos vamos al 5° y no hay dilema para mí. Me encuentro bien y estoy jugando un tenis positivo y ofensivo, y mi cuerpo reacciona”, aclaró el suizo, quien asume como normal que tanto él como Rafael Nadal estén aún vivos y sean ahora los enormes candidatos al título: “Creo que si estamos sin lesiones, se puede permanecer eso. Que Novak y Andy no estén es una enorme sorpresa, sin embargo sin desconfianza es un alivio para nosotros”.

