Serena Williams y David Goffin, sin problemas a octavos

La norteamericano Serena Williams, segunda favorita, cumplió en tan solo 63 minutos para lograr los octavos de final del Abierto de Australia al ganar a su compatriota Nicole Gibbs, 92 del mundo, por 6-1 y 6-3 Con 17 golpes ganadores y aprovechando el buen tiempo en Melbourne, un dia soleado y con 20 grados, Serena avanzó a la segunda semana de este concurso que ha ganado en 6 ocasiones, y ahora se medirá con la checa Barbora Strycova, favorita 16, que derrotó a la francesa Caroline Garcia, por 6-2 y 7-5 en una hora y 28 minutos. «Hace un maravilloso día, me gusta jugar al sol», ha dicho Serena, que hace 19 años, en un dia como el de hoy, jugaba por 1ª vez en la Rod Laver Arena cediendo en segunda ronda contra su hermana Venus. El belga David Goffin, numero once en el mundo, se ha clasificado facilmente para octavos de final del Abierto de Australiad tras ganar al croata Ivo Karlovic, 21 del planeta este sábado en Melbourne. El efecto ha sido un partido a 3 sets, 6-3, 6-2, 6-4. Goffin logró 21 tiros ganadores desde el fondo de la pista, frente a a los 3 que ha obtenido su oponente. Aún así, el belga no ha obtenido sumar ni un punto de break contra el croata. Su enemigo en la próximo ronda será el vencedor del cruce entre austríaco Dominic Thiem (8) o el francés Benoit Paire (47). Otros resultados La veterana croata Mirjana Lucic-Baroni, de 34 años, no ganaba un partido en el Abierto de Australia desde hace 19 años, sin embargo este sábado se colocó por 1ª vez en los octavos de final al derrotar a la griega Maria Sakkari, de 21, por 3-6, 6-2 y 6-3 en una hora y 48 minutos. La eslovaca Dominika Cibulkova ha sido eliminada por Ekaterina Makarova en 3 sets 6-2, 6-7 (3/7), 6-3.

Última Hora