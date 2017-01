Serenata de Belinda a su novio Criss Angel es viral en redes

En las ultimas horas se viralizó en redes sociales un video en el que muestra la cantante mexicana Belinda claro una romántica serenata a su prometido el ilusionista Criss Angel.

A ritmo de rancheras, la joven artista cautivó a su pareja con el tema “Si nos dejan” y despues tras la solicitud de Criss para que cantara una canción más, interpretó “Como quien pierde una estrella”, canción que dedicó a su suegra.

Aunque no se conoce la fecha real en la que fue grabado el video, se cree que fue para terminos de año por el gorro de Navidad que porta el ilusionista.

Belinda, de 27 años y Criss Angel, de 48 años, sostienen un romance desde el pasado mes(30dias) de octubre que se hizo público cuando ambos empezaron a difundir imagenes a través de sus redes sociales. Relación que se afirmó finalmente a terminos de año tras la lista de mensajes que se enviaron a través de Twitter, en los que cada uno reveló a su forma que el otro es el amor de su vida.

De las cosas mas bonitas que me pasó este año fue saber a @CrissAngel que me enseñó a no enjuiciar a las individuos sin antes conocerlas

— Belinda (@belindapop) dos de enero de 2017

I’ve never loved anyone before you. You make me want to be the best man I’m capable of. Your amazing- “Real Magic” Pure Love Forever Mi Amor https://t.co/OYFtyPaL6Z

— Criss Angel (@CrissAngel) dos de enero de 2017

“Nunca he amado a nadie antes que tú. Me haces desear ser el preferible hombre. Tú trasciendes el amor verdadero y la felicidad pura. Eres una verdadera bendición, te amo mucho”, respondió Criss Ángel ante el sms romántico de Belinda.

