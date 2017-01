Series de Netflix serán emitidas en la televisión paga

Dos de las series originales y mas representativas de la plataforma digital Netflix aparecen a la televisión paga. Se intenta de “House of Cards” y “Orange is the New Black”, que fueron adquiridas por el canal Paramount y que serán emitidas desde la 1ª temporada en el 2017. (Leer “Nosotros hacemos el terror”: Netflix revela quinta temporada de “House of cards”).

“House of Cards”, que el viernes pasado avisó el lanzamiento de la quinta temporada, es protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright y intenta principalmente con temas de manipulación y el poder dentro del planeta de la política. Es una adaptación de una lista británica con el mismo nombre, narra el tenebroso ascenso político de Francis Underwood (Spacey) y Claire Underwood (Wright), un boda sin escrúpulos dispuesto a cualquier cosa, dentro y fuera de la ley, para lograr el máximo poder en Washington. (Leer Netflix avisó el mayor crecimiento trimestral de visitantes en toda su historia).

Por su parte, “Orange is the New Black” es una lista de comedia y drama producida por Jenji inspirada en un libro autobiográfico que narra las experiencias de un clan de mujeres en la cárcel. La lista es protagonizada por Taylor Schilling, Lauren Prepon, Laverne Fox y Uzo Aduba, entre otros talentos.(Leer Colombia, el país latino que mas repite capítulos de “Orange is the new black”).

Paramount Channel, apoyado por el repaso cinematográfico de Hollywood, emitirá la 1ª temporada de estas 2 series a partir de marzo de 2017, y son sólo 2 de los 600 títulos que tiene programado el canal.

ELESPECTADOR.COM