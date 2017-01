Sor Lucía en «Chester in love»: «El celibato tendría que ser opcional»

Risto Mejide dedicó su tercera entrega de «Chester in love» al sexo. Esta vez, el publicista citó en su software de Cuatro a 3 invitados que ofrecieron su version sobre el tema central: Sor Lucía Cara, Sánchez Dragó y Erika Lust. La 1ª en sentarse en el Chester fue Sor Lucía, la televisiva religiosa que ofreció su testimonio sobre como es la vida sin sexo. «Yo he renunciado a tener relaciones sexuales y a tener una pareja. Pero yo sigo siendo una mujer. Sigo sintiendo lo que siento (…). Cuando yo entré al convento me convenio que te explicaban y te decían que si tenía ‘tentaciones’ había que darse duchas de agua fría y disciplinarse. Castigar al cuerpo porque el cuerpo era malo. El cuerpo era ‘la cárcel del alma’», afirmo. Hablando de celibato y matrimonio, la invitada reveló «no me hubiera casado» pese a que hubiese tenido esa oportunidad y defendio que «el celibato tendría que ser opcional para el departamento sacerdotal. Yo he hecho una opción, que es para algo diferente, la vida religiosa». En sus discrepancias con la Iglesia Católica, sor Lucía se atrevió a decir: «Las iglesias están vacías (…) ¡Cuánto daño hemos hecho por martirizar a la gente! ¿Por qué nos hemos dedicado durante tanto tiempo a condenar el sexo? ¡Se ha transformado en el mandamiento absoluto de la Iglesia! Lo mas significativo es el tema de la justicia, lo otro se secundario».

Última Hora