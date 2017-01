Theresa May apuesta por un ‘brexit’ duro que saque del todo al Reino Unido del mercado único

20MINUTOS.ES / AGENCIAS

“Buscamos una nueva alianza de igualdad, no una pertenencia parcial a la Unión Europea que nos deje medio dentro, medio fuera”, ha dicho May en su discurso.

Para la 1ª ministra, esperar en el comercio único sería en la experiencia continuar en la UE porque todavía estaría sometido a la legislación europea.

Se espera que el Gobierno británico comience a terminos de marzo las charlas formales con la UE para abandonarla.

El convenio final al que llegue con Bruselas se someterá a votación en el Parlamento británico.

La 1ª ministra británica, Theresa May, apuesta por que el Reino Unido tenga una salida radical de la Unión Europea, un brexit duro, “ordenado y limpio” y no una transacción que deje a su país “mitad dentro, mitad fuera” de la UE. Así lo ha remarcado May en su esperado discurso en el que ha esbozado como ejecutará su plan para el brexit.

“Buscamos una nueva alianza en pie de igualdad, entre un Reino Unido independiente, autogobernado y global y nuestros amiguitos y amigos en la UE”, ha enfatizado May. “No una pertenencia parcial a la Unión Europea, un convenio de asociación a la Unión Europea, o algo que nos deje medio dentro, medio fuera. No buscamos adoptar un prototipo del que ya disfrutan otros países. No buscamos sostener partes de la pertenencia cuando salgamos”, ha asegurado.

Al argumentar la decisión de los británicos de salir de la UE, la jefa del Gobierno ha subrayado que su país es “internacionalista” y quiere vincularse con otros países, mas allá de sus vecinos europeos. “Somos un país europeo, sin embargo también queremos estar abiertos al planeta en general (…). Cuando tomamos la decisión en el referéndum no decidimos alejarnos del mundo, sino crear un Reino Unido internacional, global”, ha dicho.

Doce objetivos a negociar en el ‘brexit’

Theresa May también ha expuesto las doce prioridades que el Reino Unido establecerá en sus negociaciones con la UE.

Abandonar el comercio único. Para la 1ª ministra, la permanencia en el comercio único significaría en la experiencia que este país no sale de la UE, como se votó en el referéndum del 23 de junio de 2016, porque todavía estaría sometido a la legislación europea. En su lugar, la líder conservadora insistió en que intentará conseguir “un convenio de libre comercio ambicioso” con los 27 y “máximo camino al comercio único en base totalmente recíproca”, pese a que también remarcó que prefiere terminar sin pacto que aceptar uno que perjudique los intereses del país.

Salir de la unión aduanera. El objetivo de May es “llevar a cabo un negocio libre de aranceles con Europa. No quiero que el Reino Unido forme parte de la política comercial común, sin embargo no queremos restablecer aranceles, quiero que tengamos un convenio aduanero totalmente nuevo”, ha indicado. Continuar en la unión aduanera “impediría firmar acuerdos comerciales” con otros paises de fuera de la UE, ha dicho May, sin embargo “querría reservar acuerdos concretos de ausencia de tarifas para sectores y mercados específicos”. Este “acuerdo tarifario” con Bruselas podría representar algún tipo de pertenencia parcial a la unión aduanera.

Control de las leyes en el Reino Unido. Otra de las prioridades de May es la salida del Tribunal Europeo de Justicia. “Salir de la Unión Europea significará que nuestras leyes se harán en Westminster, Edimburgo, Cardiff y Belfast”, ha subrayado.

Derechos de británicos en la UE y viceversa. May ha indicado que quiere garantizar los derechos de los comunitarios que viven en el Reino Unido y los de los británicos que residen en el continente europeo “lo antes posible”.

Control de las fronteras. Además, ha subrayado que el Reino Unido controlará el numero de inmigrantes que entran en el país una vez que se retire de la UE. “No podrias manejar la inmigración en general cuando hay libertad de circulación de individuos en el Reino Unido desde Europa”, ha dicho al respecto.

Cooperación en terrorismo y delincuencia. La 1ª ministra británica ha prometido que el Reino Unido seguirá compartiendo material de inteligencia con sus miembros europeos.

Derechos de los trabajadores. “El Gobierno no solo protegerá los derechos de los trabajadores ajustados a la legislación europea, sino que construiremos sobre ellos”, se ha referido.

En su discurso, May ha asumido que el Reino Unido posiblemente tenga que continuar creando contribuciones a la UE una vez abandone el bloque, dependiendo del convenio que negocie, sin embargo estas serán “relativamente pequeñas” comparadas con las que hace actualmente.

También abogó por un convenio “transitorio” entre Londres y Bruselas que permita aplicar de forma ordenada el nuevo marco resultante de la transacción del brexit.

El convenio se votará en el Parlamento británico

Se espera que el Gobierno británico comience a finales de marzo las charlas formales con la UE para abandonarla. En este sentido, la 1ª ministra ha confirmado que someterá a votación en entrambos cámaras del Parlamento el convenio decisivo al que llegue con Bruselas para la salida del Reino Unido de la UE. May esta pendiente también de saber este mes(30dias) un dictamen parlamentario que podría obligarle asimismo a consultar con el Parlamento antes de activar el capítulo 50 del Tratado de Lisboa, lo que dará comienzo al periodo de 2 años de negociaciones con la UE.

Desde su venida al poder, la 1ª ministra ha sido criticada por inversores, emprendedores y diputados por apenas haber descubierto nada de la futura relación que mantendrá Reino Unido con la UE mas de 6 períodos después de que los británicos decidieran en referéndum la salida del bloque. En su discurso de este martes ante una audiencia que ha introducido a diplomáticos y el propio dispositivo negociador británico para el brexit, ha desvelado mas detalles.

“Seguiremos siendo miembros fiables, aliados dispuestos y estrechos amigos. Queremos comprar buenos productos, venderos los nuestros, comerciar con ustedes lo mas libremente posible, y trabajar unos con otros para asegurarnos de que todos estamos mas seguros y somos mas prósperos mediante una amistad continuada”, ha sido su sms a los miembros de la UE.

