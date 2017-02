Toda la oposición clama contra la reapertura de Garoña y acusa a Rajoy de «jugar con fuego»

El documento del Consejo de Seguridad Nuclear para la abertura con condiciones de la central nuclear Santa María de Garoña ha hecho saltas chispas esta mañana en el Congreso de los Diputados. PSOE, Ciudadanos y el PNV han salido en tromba a protestar contra las conclusiones del ente regulador, al comprender que anteponen los intereses de las eléctricas a la protección de los habitantes y que provienen dirigidas por el Gobierno. «Es una voluntad de crear política usando al CSN que reclamamos que sea independiente, técnico y no tenga nada que visualizar con la vida política». Todos ellos, junto a Unidos Podemos y ERC, han advertido al Ejecutivo de Mariano Rajoy con tono combativo, que otorgar viabilidad a una central sin que las industrias propietarias hayan realizado las inversiones de protección exigidas, es una linea roja que no debe traspasar. Si lo hace obtendrá que afrontar una elevada factura política. «Rajoy esta jugando con fuego» y «nos obtendrá enfrente», ha advertido la diputada socialista, Esther Peña. En terminos similares la portavoz de Energía del clan vasco, Idoia Sagastizabal, ha avisado a Moncloa de que su formación dará la lucha para que el Gobierno conteste negativamente al documento del CSN. Para los grupos, la preocupación real que se deriva del documento del Consejo de Seguridad Nuclear no es tanto la reapertura de Garoña, que sospechan que no se llevará finalmente a cabo, sino su capacidad para sentar precedente en el debate sobre la vida util de las centrales nucleares españolas. En los próximos años, caduca la prórroga de explotación de algunas instalaciones atómicas que, teóricamente, deberían efectuar fundamentales inversiones en protección si sus industrias propietarias quisieran mantenerlas operativas. Y sospechan que las conclusiones del CSN lo que pretenden en realidad es allanar el acceso para que estas centrales reciban prórrogas complementarios sin las exigencias que le fueron planteadas a Garoña y que llevaron a sus dueños a deducir que, de acometerlas, la instalación dejaría de ser rentable. «No podemos comprender que se de un visto positivo cuando no se han realizado las inversiones», destacó Peña en un razonamiento colaborado tanto por Rodríguez como por Sagastizabal. «Se esta cumpliendo vuestro peor presagio, que el Gobierno esta cosiendo una traje a medida de las eléctricas al abrir una opción para que el campo nuclear aumente contraponiéndose a la legalidad y las reglas europeas», prosiguió la diputada socialista. De recibir la aceptación del Ejecutivo, el documento del CSN permitiría a las eléctricas sostener las centrales nucleares en funcionamiento sin invertir «ni un euro más», remachó. Como 1ª medida, los socialistas preguntarán al Gobierno la próxima semana en el Pleno del Congreso qué decisiones adoptará tras el documento del CSN.

